El 46% de los españoles apoya seguir vendiendo coches de gasolina y diesel y pocos piensan en cambiar a uno eléctrico

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MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 46% de los españoles apoya la moratoria europea a los coches de gasolina y diésel, que podrán comercializarse más allá de 2035, y es que el 71,2% de los españoles tiene en la actualidad un coche con motor de combustión y sólo un 8,1% contempla cambiarlo por uno eléctrico en los próximos cinco años, según se desprende del último barómetro realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente a marzo.

El organismo presidido por José Félix Tezanos pregunta por la decisión de la Comisión Europea de permitir la venta de coches de combustión después de 2035, a lo que el 46,8% de la encuesta ha dicho estar "muy de acuerdo" o "bastante de acuerdo", frente a un 38,2% que está en contra.

En la encuesta, el CIS pregunta sobre si en la actualidad posee un coche, a lo que el 77,2% de los encuestados ha respondido afirmativamente, y de qué tipo es: el 30,3% dice que es gasolina, el 40,9% dice que es diésel, un 9,9% híbrido y sólo un 2% eléctrico.

A renglón seguido, la encuesta pregunta a los usuarios si tienen pensado adquirir un coche eléctrico en los próximos cinco años, a lo que un 8,1% responde que sí, un 56,4% que no y un 33,6% dice que o bien no tiene coche o ya tiene un eléctrico.

LA MITAD ALEGAN RAZONES MEDIOAMBIENTALES PARA EL CAMBIO

De esas personas que tienen un gasolina o un diésel y piensan cambiarse a uno eléctrico, el 51% alega que lo hacen por razones medioambientales, mientras que un 21,8% apunta como motivación al ahorro de combustible y energía, un 8,5% a beneficios de movilidad como acceso a zonas de bajas emisiones y un 4% al ahorro en el mantenimiento del vehículo.

La encuesta también se interesa por el grado de satisfacción de los usuarios con sus respectivos coches. Entre los que tienen un coche gasolina o diésel, el 92,7% afirma estar entre "muy satisfecho" y "bastante satisfecho", mientras que entre aquellos que tienen un híbrido o un eléctrico ese porcentaje se sitúa en un nivel similar del 92,1%.