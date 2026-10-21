El 65% de españoles pide una transición "abierta" para acelerar la renovación del parque automovilístico

Presentación del estudio sobre el 'Impacto de la renovación del parque móvil en España en las emisiones, en la seguridad vial y en la economía' - SERNAUTO

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los españoles (más del 65%) apuesta por una transición tecnológica "abierta" para acelerar la renovación del parque automovilístico y reducir sus emisiones, con un 44% que considera que deberían contemplarse todas las tecnologías disponibles, y no circunscribirse únicamente al vehículo eléctrico puro.

Así lo revela el estudio sobre el 'Impacto de la renovación del parque móvil en España en las emisiones, en la seguridad vial y en la economía' elaborado por SigmaDos e impulsado por Fundación Repsol, en colaboración con Sernauto, Faconauto y la Universidad Politécnica de Madrid, con el apoyo de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El 60% de los españoles considera que un vehículo nuevo de gasolina o diésel emite menos que uno antiguo, y más de la mitad entiende que sustituir los vehículos más envejecidos por modelos más modernos contribuye a reducir las emisiones, independientemente de la tecnología utilizada.

España cuenta con 31,7 millones de vehículos y más de seis de cada diez tienen más de diez años de antigüedad. Esta realidad preocupa cada vez más a los ciudadanos. El 44% de los españoles identifica el envejecimiento del parque móvil como un problema, y la mayoría considera que la antigüedad de los vehículos influye directamente en las emisiones, la seguridad vial y la competitividad del sector de la automoción.

En este escenario, los combustibles renovables se consolidan como una de las soluciones mejor valoradas para reducir las emisiones del parque móvil actual. Así lo consideran el 71% de los particulares y el 73% de los profesionales, que consideran que pueden ayudar a disminuir las emisiones de los vehículos que ya están en circulación.

Además, siete de cada diez encuestados consideran que los combustibles renovables y la electrificación son soluciones complementarias para avanzar en la descarbonización del transporte.

Asimismo, el informe refleja que la renovación del parque móvil genera consenso en cuanto a la mejora la seguridad vial. En concreto, el 62% de los particulares y el 70% de los profesionales creen que los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) ayudan a reducir la gravedad de los accidentes y el riesgo de fallecimiento.

La renovación del parque móvil también tendría un impacto positivo sobre la economía española. Según el estudio, rejuvenecer el parque ayudaría a fortalecer toda la cadena de valor del sector, impulsando la demanda, atrayendo nuevas inversiones y reforzando la competitividad de la industria española.

LOS CIUDADANOS RECLAMAN AYUDAS PARA ACELERAR LA RENOVACIÓN

Entre las principales barreras para sustituir los vehículos más antiguos se sitúan el coste de adquisición, la situación económica de los hogares y la falta de incentivos. En este contexto, más del 65% de los particulares considera que las ayudas económicas facilitarían la renovación del parque móvil, y cerca de tres de cada cuatro creen que incentivar la compra de vehículos nuevos, con independencia de su tecnología, contribuiría a acelerar la transición energética.

Asimismo, más del 57% de los ciudadanos estaría dispuesto a renovar su vehículo si existieran ayudas basadas en criterios de neutralidad tecnológica.