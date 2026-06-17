El 70% de los conductores reconoce gastos imprevistos relacionados con el coche, según Amovens

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MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 70% de los conductores españoles teme los gastos imprevistos relacionados con su vehículo, lo que consolida el automóvil como una de las principales fuentes de incertidumbre financiera para muchos hogares, según el primer estudio sobre hábitos de movilidad y uso del coche en España en 2026 que ha lanzado Amovens, empresa de economía colaborativa especializada en el alquiler de coches entre particulares.

En concreto, el informe señala que el 68% de los conductores supera los 200 euros de gasto mensual, lo que se traduce en una transformación progresiva del modelo de movilidad en España, donde el coche mantiene su relevancia, pero pierde centralidad como propiedad indispensable frente a modelos de acceso más flexibles.

El 60% de los propietarios afirma que podría vivir sin coche durante una semana, un dato que refleja una dependencia real menor de la que tradicionalmente se asocia al vehículo privado. Aunque el coche sigue siendo un imprescindible y el 60% de los conductores lo usan a diario, su percepción ha cambiado de forma clara: el 94% de los propietarios lo asocia hoy a la comodidad y la funcionalidad, frente a sólo un 6% que lo vincula al estatus.

"Estamos viendo un cambio claro en la relación de los españoles con el coche. La propiedad ya no es imprescindible para muchos usuarios, que priorizan cada vez más el acceso flexible y el uso real del vehículo frente a asumir los costes y responsabilidades de tenerlo en propiedad", explica el consejero delegado de Amovens, Alberto Bajjali.

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El cambio también se observa en quienes no tienen vehículo en propiedad. Solo el 19% prevé adquirir uno en el futuro, un dato que apunta a una transformación estructural en la relación con la propiedad. Este perfil combina el transporte público con el acceso puntual al coche, especialmente para ocio y escapadas (48,1%), lo que refuerza un modelo de movilidad basado en el uso bajo demanda.

En este contexto, el alquiler de coches entre particulares gana relevancia como una alternativa cada vez más integrada en los nuevos hábitos de movilidad. El 72% de la población ya conoce este modelo, utilizado principalmente para viajes y escapadas (81%), aunque también empieza a consolidarse para necesidades cotidianas. La flexibilidad (62%), el precio competitivo (58%) y la posibilidad de acceder a un vehículo solo cuando se necesita se sitúan entre los principales factores de adopción.

Además, el 71% de los usuarios afirma que incrementaría su uso si existieran incentivos públicos o una mejor integración con el transporte público, lo que apunta al potencial de estos modelos dentro de una movilidad más conectada, eficiente y complementaria.

La sostenibilidad también gana peso en la elección del transporte. El 65% de los encuestados otorga una alta importancia a la sostenibilidad en sus decisiones de movilidad, con una valoración media de 3,74 sobre 5. Aunque no es el único motor de cambio, sí se consolida como un criterio cada vez más presente, junto a factores económicos, de eficiencia y de flexibilidad.