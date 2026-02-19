El 76% de los españoles apoya que el Estado tope el precio de los coches, según Cetelem

Logo De Cetelem ECONOMIA CETELEM - CETELEM

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un 76% de los españoles apoya que el Estado ponga límites a los precios de los vehículos, según la encuesta recogida en el 'Observatorio Cetelem de la automoción en Europa en 2026'.

El estudio señala, además, que un 84% de los encuestados se muestran favorable a que las administraciones intervengan con ayudas directas a los compradores, casi diez puntos por encima de la media europea, y muy en la línea de países mediterráneos como Italia (85%) y Portugal (80%).

Además, el 72% de los europeos está a favor de reducir requisitos normativos para impulsar la oferta en el mercado con vehículos más asequibles, una cifra que asciende al 74% en España, y al 75% en Francia.

COSTES BAJOS: PRIMERA PRIORIDAD

En este informe, Cetelem también muestra las preferencias de los consumidores europeos ante la "profunda crisis" que atraviesa el sector del automóvil en Europa, ya que la mitad de ellos prefiere que los vehículos se fabriquen en otros países con tal de abaratar los precios.

Además, del estudio se desprende que el 76% de los españoles está a favor de recortar los márgenes de los fabricantes, aunque esto tuviese un impacto climático o social negativo, lo que supera en un punto la media Europea y posiciona a España por delante de Alemania, Bélgica, Países Bajos o incluso China.

Y, es que el coste se revela como un asunto fundamental a la hora de elegir el nuevo coche, ya que pesa un 35% en la decisión, mientras que el coste de mantenimiento lo determina en un 25%, ambos valores cercanos al resto de países analizados por el estudio.