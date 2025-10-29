El 94% de los vehículos afectados por la Dana no volvió a circular, según Carfax

Archivo - Decenas de coches amontonados, a 31 de octubre de 2024, en Sedaví, Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 94% de los vehículos afectados y dados de baja por la Dana, que impactó principalmente a la Comunidad Valencia, no han vuelto a ponerse en circulación, aunque están documentados unos 3.400 coches que sí regresaron a las carreteras, según los datos obtenidos por Carfax, proveedor de historiales de vehículos.

Estos vehículos se concentran en la provincia de Valencia, zona en la que se encuentra el 60%, pero el 40% restante está distribuido por diferentes regiones de España, como Madrid (7%), Alicante (5%) o Barcelona (4%).

Entre finales de octubre y finales de diciembre, se reportaron en España un total de 559.700 vehículos con baja temporal o definitiva, lo que supone una leve reducción del 4,5% frente a los 585.039 de 2023.

Sin embargo, al realizar el mismo análisis en la provincia de Valencia, hubo un aumento de más del 82% (92.472 vehículos en 2024 frente a los 16.302 de 2023). Asimismo, si se amplía el análisis para incluir a Castellón, el total asciende a 98.819 vehículos en 2024 frente a 20.512 en 2023.

El análisis del mercado de vehículos realizado por la compañía ha detectado que el 29 de octubre de 2024 se detectó un pico extraordinario de bajas temporales y definitivas en la provincia de Valencia.

En concreto, solo ese día se dieron de baja 78.655 coches, un salto considerable a comparación de las mismas fechas del año anterior. Sin ir más lejos, el 31 de octubre de 2023 se notificaron un total de 339 vehículos.

Si se incluye Castellón, el total de vehículos dados de baja que han sido recopilados por Carfax asciende a 81.053 vehículos, lo que supone que más de la mitad de los vehículos que se dieron de baja en toda España (entre un 55 y un 57%) ese día se concentraron únicamente en la Comunidad Valenciana.