El 97,6% de los nuevos coches vendidos en Noruega en julio fueron eléctricos

Archivo - Tesla - Patrick Pleul/dpa - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 97,6% de las nuevas matriculaciones de vehículos en Noruega en el mes de julio han correspondido a modelos 100% eléctricos, hasta sumar un total de 9.379 unidades, según las cifras divulgadas por el Consejo Noruego de Información sobre el Tráfico por Carretera (OFV).

Este dato contrasta con el porcentaje que todavía representan los modelos 100% eléctricos en otros países europeos como España o Italia, donde suman el 10% o el 5,9% de cuota de mercado, respectivamente.

Del total de 9.609 vehículos matriculados en el séptimo mes del año, tan solo 15 eran modelos de gasolina y 2 de diésel. Además, el 1% del total, unos 96 coches, eran de tecnología híbrida, mientras que 117 correspondieron a modelos híbridos enchufables.

En lo que va de año, se han matriculado 83.012 turismos nuevos, un 2,4% menos que en el mismo periodo del año pasado. No obstante, el número de coches eléctricos ha aumentado un 1,3%, hasta alcanzar 81.040 unidades y una cuota de mercado del 97,6.

Por marcas, Toyota se convirtió en la marca de automóviles más grande en julio, por primera vez desde mayo de 2024. Con 1.260 matriculaciones, la marca triplicó con creces sus ventas en comparación con julio del año pasado. Volkswagen le siguió con 985 vehículos, mientras que Xpeng ocupó el tercer lugar con 843 matriculaciones.

El Toyota bZ4X fue el modelo más matriculado, con 532 unidades. Le siguió el Volkswagen ID.4 con 485, mientras que el Toyota Urban Cruiser ocupó el tercer lugar con 437 unidades. De esta forma, Toyota contó con dos de los tres modelos más matriculados del mes.