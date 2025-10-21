Archivo - Acciona y Nissan ofrecen 5.000 kWh gratuitos a los nuevos clientes de vehículos eléctricos. - NICCOLO GUASTI - Archivo

Los nuevos usuarios de la marca podrán recargar el equivalente a 30.000 kilómetros sin coste hasta el 30 de septiembre de 2026

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Acciona Energía y Nissan han firmado un acuerdo para ofrecer a los nuevos compradores de vehículos eléctricos de la marca nipona en España la posibilidad de recargar sus modelos de forma gratuita a través de los puntos de la compañía energética disponibles en toda España, con una oferta vigente para las ventas realizadas entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

A través de este convenio, los clientes Nissan podrán disfrutar de recargas hasta el 30 de septiembre de 2026 de 5.000 kWh sin coste por vehículo, lo que equivale a más de 30.000 kilómetros de media, dependiendo del modelo.

Las recargas se realizarán a través de la aplicación oficial Nissan Charge, donde los clientes podrán filtrar fácilmente los puntos de la red propia de Acciona Energía gracias al identificador 'Acciona recarga' con acceso a puntos de carga ultrarrápida, rápida, semirrápida y regular.

Nissan ha simplificado la operativa dentro de la aplicación, haciendo el proceso de una forma sencilla para sus clientes. La compañía, a través de sus concesionarios, entregará un código al cliente en el momento de la compra, y éste lo canjeará en la aplicación Nissan Charge para activar la promoción.

Este nuevo acuerdo entre ambas sociedades se suma a la colaboración ya existente entre Acciona y Nissan para la distribución en Europa del NanoCar Silence S04, un vehículo ligero y 100% eléctrico de cuatro ruedas, diseñado específicamente para la vida urbana.

Nissan lanzó este año un nuevo plan de negocio 'Re:Nissan' que incluye el uso de alianzas estratégicas para impulsar el crecimiento de la compañía tras un año débil en ventas a nivel mundial. La colaboración con Acciona Energía refuerza "esta estrategia y acelera la transición hacia una movilidad más limpia y accesible", especifica la compañía.

Por su parte, Acciona Energía manifiesta que este acuerdo refuerza su negocio como "un actor clave en el desarrollo de la infraestructura de recarga en España". Actualmente, la compañía eléctrica dispone de más de 5.000 puntos de recarga, tanto propios como de terceros, situados en entornos urbanos y en área interurbanas.