ACEA, sobre aplazar el veto a los coches de combustión: "No se trata de deshacerse de una tecnología"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha valorado la decisión de los Veintisite de aplazar sin fecha la aprobación formal para la prohibición de la venta de vehículos de combustión en la Unión Europea (UE) y ha opinado que con el proceso de descarbonización impulsado en la región "se trata de reducir las emisiones, no de deshacerse de una tecnología".

La UE alcanzó el pasado otoño un acuerdo para que a partir de 2035 todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en el mercado comunitario sean "cero emisiones", lo que en la práctica supondría el veto a los vehículos de combustión.

Sin embargo, la adopción definitiva de la norma, tras recibir el visto bueno de los países de la UE a nivel de embajadores --con las únicas reservas de Polonia y Bulgaria-- y del pleno del Parlamento Europeo está aún pendiente del último paso formal, la luz verde de los ministros.

La presidencia de turno de la UE, que este semestre ocupa Suecia, preveía incluir el asunto como punto para adopción sin discusión en un consejo de ministros ordinario, el próximo martes en Bruselas, pero la propia presidencia ha indicado que la decisión "queda pospuesta a una reunión posterior", sin apuntar una nueva fecha posible para retomar la cuestión.

Ya a principios de semana, el ministro alemán de Transportes, el liberal Volker Wissing, pidió como condición que la Comisión Europea presente una propuesta que acompañara la nueva norma para que los vehículos que funcionen con combustibles sintéticos ('e-fuels') puedan seguir comercializándose más allá de 2035 en la UE. Esta posición, no obstante, choca con la posición de los 'verdes' en el Gobierno de coalición alemán, como la ministra de Medio Ambiente, Steffi Lemke, que defiende respaldar el veto acordado a nivel europeo.

En relación con los combustibles sintéticos, ACEA ha indicado que "toma nota" de que el acuerdo final sobre los vehículos de combustión incluirá referencias "al posible papel futuro de los combustibles renovables en el sector del transporte", según declaraciones de la organización trasladadas a Europa Press.

"Creemos que la apertura tecnológica sigue siendo esencial para conservar la agilidad necesaria para responder a las distintas necesidades y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Como demuestra la actual crisis energética, la diversificación es esencial para mejorar la resistencia de Europa", ha añadido la organización.

No obstante, la entidad también ha recalcado que industria automovilística de la UE está "inequívoca y plenamente" comprometida a hacer frente al cambio climático "lo antes posible".

Además, ha hecho hincapié en que "está haciendo todo lo posible para invertir masivamente en electrificación, construir la cadena de valor vertical, conservar puestos de trabajo y ayudar a la UE a seguir siendo competitiva".

"Con la inflación en alza y el precio de las baterías aumentando por primera vez en más de una década, la asequibilidad corre el riesgo de convertirse en un obstáculo mayor en la transición hacia las emisiones cero. Por ello, los responsables políticos deben ocuparse también de las emisiones del parque automovilístico existente", ha agregado ACEA.

REPLANTEARSE LOS PLAZOS

Esta misma semana, el comisionado del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), José María López, afirmó que la Comisión Europea se "va a replantear" el plazo para poner fin a la venta de vehículos de combustión en la Unión Europea (UE), establecido para 2035.

"Europa se lo va a replantear, porque hay que analizar cuál es el estado de las tecnologías cuando nos acerquemos al 2035. Lo que no podemos es embarcar a los usuarios nacionales y europeos en un límite temporal en el que no sepamos qué hacer. De hecho, ahora la gente no sabe qué coche comprar", ha afirmado el comisionado del Perte VEC.