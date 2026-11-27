Archivo - ACEA advierte que Europa no tendrá suficientes baterías para cumplir los requisitos de producción local - AEDIVE - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha advertido de que la capacidad industrial de Europa será insuficiente para atender la demanda de baterías que generaría la aplicación de los requisitos de producción local incluidos en la propuesta de Ley de Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act) de la Comisión Europea, por lo que ha reclamado un calendario más gradual y medidas de apoyo para reforzar la competitividad de los proveedores comunitarios.

En un documento sobre la localización de la producción de baterías en Europa, la patronal considera que las exigencias de contenido europeo deben adaptarse a la capacidad real de fabricación y al desarrollo de la cadena de suministro, ya que una aplicación demasiado rápida podría elevar el coste de los vehículos eléctricos, limitar su acceso a las ayudas públicas y frenar su implantación en el mercado.

La propuesta de Bruselas contempla que, seis meses después de la adopción de la norma, las baterías incorporen al menos tres componentes de origen europeo, entre ellos las celdas. Tres años después, el requisito aumentaría a cinco componentes, incluidas las celdas, los sistemas de gestión de baterías (BMS) y los materiales activos del cátodo (CAM).

Estos criterios determinarían qué vehículos pueden acceder a determinados programas de contratación pública y subvenciones. Por ello, ACEA alerta de que un automóvil podría cumplir otros requisitos europeos y, aun así, quedar excluido de las ayudas por no disponer de una batería que reúna las condiciones de origen exigidas.

ACEA PIDE RETRASAR LOS REQUISITOS HASTA 2030 Y 2035

Ante este escenario, ACEA propone retrasar la entrada en vigor de las exigencias de contenido europeo. En concreto, plantea que el requisito de tres componentes de origen comunitario, incluidas las celdas, se aplique tres años después de la adopción de la norma y, en cualquier caso, no antes de 2030.

Para la exigencia de cinco componentes --entre ellos las celdas, los sistemas de gestión de baterías y los materiales activos del cátodo--, la asociación reclama un plazo de cinco años desde la adopción de la ley. En el caso de camiones y autobuses, pide que no se establezcan requisitos obligatorios de localización antes de 2035.

La patronal defiende que este calendario permitiría a los proyectos europeos existentes aumentar su producción y daría a los fabricantes de vehículos el tiempo necesario para probar, homologar e integrar nuevos proveedores.

Uno de los principales obstáculos es la limitada capacidad de producción del continente. Según los datos recogidos por ACEA, alrededor del 80% de la capacidad mundial de fabricación de baterías se concentra en China, frente a apenas un 6-7% en la Unión Europea.

Aunque se han anunciado numerosos proyectos industriales en Europa, la asociación recuerda que algunos acumulan retrasos o han sido cancelados, por lo que considera que la capacidad anunciada no puede equipararse a un suministro comercial disponible y fiable.

FALTA DE MATERIALES Y CAMBIO EN LAS TECNOLOGÍAS

La asociación señala que el desafío no se limita a fabricar celdas, sino que afecta también a los materiales necesarios para producirlas. En particular, identifica los materiales activos de cátodo y ánodo como algunos de los puntos más vulnerables de la cadena de suministro europea.

Incluso en el escenario de menor demanda analizado por Mobility Global, existirían déficits importantes de suministro de ambos materiales, mientras que los sistemas de gestión de baterías se acercarían más al equilibrio entre oferta y demanda.

A esta dificultad se suma la evolución de las tecnologías. Las baterías de litio-ferrofosfato (LFP), que presentan menores costes de fabricación y características adecuadas para vehículos de gran volumen, podrían representar alrededor del 40% de la composición química de las baterías de los vehículos vendidos en la UE en 2036.

Sin embargo, buena parte de la capacidad de fabricación europea está centrada actualmente en baterías de níquel, manganeso y cobalto (NMC), mientras que la producción de materiales activos para las baterías LFP se concentra mayoritariamente en China.

Para ACEA, esto puede provocar que Europa incremente su capacidad total de fabricación, pero no disponga de suficientes baterías de producción local adaptadas a las necesidades de los fabricantes, especialmente en los segmentos de vehículos eléctricos más asequibles.

LAS BATERÍAS EUROPEAS SON MÁS CARAS

La competitividad de los costes constituye otro de los obstáculos identificados por la patronal. Las celdas representan aproximadamente tres cuartas partes del valor de una batería, por lo que su coste tiene un impacto directo en el precio final de los vehículos eléctricos.

Los datos de costes recogidos en el informe muestran diferencias significativas entre China y Europa. Por ejemplo, la fabricación de una celda LFP se sitúa en torno a los 49 euros por kilovatio hora en China, frente a 83 euros en Europa, lo que supone un sobrecoste del 69% para la producción europea.

En el caso de las celdas NMC, el coste asciende a 51 euros por kilovatio hora en China y a 82 euros en Europa, un 61% más. La diferencia también afecta a los materiales: el cátodo LFP cuesta unos 13 euros por kilovatio hora en China y 17 euros en Europa, mientras que el cátodo NMC se sitúa en 33 euros frente a 40 euros, respectivamente.

La patronal considera que este diferencial puede perjudicar especialmente a los vehículos eléctricos pequeños y asequibles. Si las exigencias de producción local encarecen las baterías y, al mismo tiempo, limitan el acceso a incentivos, se podría debilitar la demanda necesaria para sostener las inversiones industriales.