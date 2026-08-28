Aedive nombra a Ferrán Menescal nuevo director técnico

Ferrán Menescal sustituye a Javier Izquierdo al frente de la dirección técnica de Aedive - AEDIVE

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) ha nombrado a Ferrán Menescal nuevo director técnico, en sustitución de Javier Izquierdo, que ocupaba esta responsabilidad desde julio de 2023 y que deja el cargo para emprender nuevos retos profesionales.

El relevo se enmarca en el objetivo de Aedive de dar continuidad al trabajo desarrollado por su Dirección Técnica y reforzar el acompañamiento a sus empresas asociadas y al conjunto del sector de la movilidad eléctrica, en un momento clave para su desarrollo.

Menescal, ingeniero técnico industrial, cuenta con experiencia en el ámbito de la movilidad eléctrica y las infraestructuras de recarga. Durante el último año ha ejercido como representante regional de Aedive, una responsabilidad desde la que ha mantenido contacto con empresas, administraciones públicas y otros agentes del sector.

Esta etapa le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de las compañías asociadas, así como las particularidades de los distintos mercados y territorios en los que opera la asociación. Además, ha reforzado la representación de Aedive ante los principales interlocutores del sector.

La asociación destaca que su trayectoria profesional y el conocimiento adquirido dentro del ecosistema de la recarga y del vehículo eléctrico le permitirán asumir la nueva responsabilidad y dar continuidad a las líneas de trabajo desarrolladas hasta ahora por la Dirección Técnica.

Por último, Aedive ha agradecido a Javier Izquierdo la labor desarrollada durante los últimos años y su contribución al crecimiento y consolidación de la asociación, así como a la defensa de los intereses de las empresas vinculadas a la movilidad eléctrica.