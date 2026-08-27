¿Cómo ahorrar combustible con tu coche? Estos consejos de conducción y mantenimiento te harán gastar menos

Northgate recomienda mantener una velocidad constante y revisar los neumáticos para ahorrar combustible - NORTHGATE

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Northgate Renting Flexible ha recopilado siete recomendaciones para ayudar a particulares y profesionales a reducir el consumo de combustible y realizar una conducción más eficiente con motivo del regreso de las vacaciones y la vuelta progresiva a la actividad habitual.

El final del verano concentra numerosos desplazamientos por carretera y recupera los trayectos diarios de quienes utilizan el vehículo para acudir al trabajo o desarrollar su actividad profesional. En este contexto, la compañía recuerda que determinados hábitos de conducción y un correcto mantenimiento pueden contribuir a reducir el gasto en carburante, las emisiones y el desgaste del vehículo.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), entre el 30% y el 50% del gasto de carburante está condicionado por la forma de conducir. Por este motivo, Northgate recomienda adoptar una serie de pautas para optimizar el consumo.

Entre ellas, aconseja mantener una velocidad constante y evitar cambios continuos de ritmo, acelerones y frenazos innecesarios. Una conducción uniforme permite reducir el consumo y el desgaste de componentes del vehículo.

También recomienda decelerar de forma progresiva al aproximarse a una retención, una curva o un semáforo. Para ello, aconseja levantar el pie del acelerador con antelación y dejar que el vehículo pierda velocidad con la marcha engranada, frenando suavemente cuando sea necesario.

Otra de las claves pasa por anticiparse al tráfico. Mantener una distancia de seguridad adecuada y observar lo que sucede varios vehículos por delante permite anticipar las maniobras, reducir el uso del freno y evitar cambios bruscos de velocidad.

Northgate también recomienda utilizar marchas largas, siempre que las condiciones de la vía y del vehículo lo permitan, y mantener un régimen adecuado de revoluciones para evitar esfuerzos innecesarios del motor.

EL MANTENIMIENTO TAMBIÉN INFLUYE EN EL CONSUMO

La compañía recuerda que el estado del vehículo tiene una incidencia directa sobre su eficiencia. En este sentido, aconseja revisar periódicamente la presión de los neumáticos, los niveles y los filtros.

Una presión incorrecta de los neumáticos aumenta la resistencia a la rodadura, mientras que unos filtros sucios o unos niveles inadecuados pueden impedir que el motor funcione de forma óptima.

Asimismo, Northgate recomienda viajar únicamente con la carga necesaria y evitar transportar objetos innecesarios. Reducir el peso del vehículo y distribuir correctamente el equipaje contribuye a mejorar su estabilidad y puede ayudar a contener el consumo.

Por último, aconsejan utilizar la climatización de forma eficiente. Según la DGT, el uso continuado del aire acondicionado puede elevar el consumo entre un 10% y un 20%. La compañía propone ajustar la temperatura de forma moderada y evitar circular con las ventanillas abiertas en carretera, ya que esto empeora la aerodinámica del vehículo.