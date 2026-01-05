Airtificial se adjudica un contrato de robótica de 7,8 millones para el sector de la automoción

Archivo - Sede de Airtificial - AIRTIFICIAL - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Airtificial ha sido adjudicataria de un contrato de 7,8 millones de euros para la fabricación de tres nuevas líneas de ensamblaje inteligente robotizado para un proveedor 'Tier 1' alemán del sector de la automoción en Europa, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La firma ha señalado que este es el segundo contrato de estas características que dicho proveedor alemán adjudica a Airtificial en apenas tres años.

"Esta nueva adjudicación confirma la confianza alemana en la robustez tecnológica, la fiabilidad operativa y la capacidad de escalado de la tecnología industrial inteligente de nuestra compañía", ha afirmado el consejero delegado de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda.

El proyecto incluye el diseño, la fabricación, la integración y la puesta en marcha de tres líneas de ensamblaje automático, que serán desarrolladas por Airtificial Intelligent Robots bajo un modelo llave en mano y abarcarán todas las fases del ciclo industrial.

El plazo de ejecución de cada línea es de 36 semanas y se fabricarán en el centro de producción de Airtificial en Manresa, a las afueras de Barcelona. Tras su fabricación y puesta a punto, las líneas se trasladarán a la planta del cliente, con el objetivo de iniciar la producción en el último trimestre de este año.