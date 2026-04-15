La alemana Schaeffler factura más de 5.920 millones de euros en el primer trimestre del año

Schaeffler - SCHAEFFLER

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proveedor alemán de componentes de automoción Schaeffler ha obtenido 5.924 millones de euros en facturación en el primer trimestre del año, lo que supone una cifra menor en términos interanuales, aunque con un crecimiento ligeramente positivo ajustado al tipo de cambio.

Además, el margen del resultado bruto de explotación (Ebitda) ha sido del 4,7% en el primer trimestre, un porcentaje ligeramente superior al año anterior y que se ha situado dentro de las previsiones de la compañía, de entre el 3,5% y el 5,5%.

De su lado, el flujo de caja libre ha sido negativo, con unos 'números rojos' de 155 millones de euros, una cifra afectada por la estacionalidad, según ha informado la empresa este miércoles antes de la apertura del mercado.

En este contexto, Schaeffler ha mantenido sus previsiones para el conjunto del año 2026, en el que calcula alcanzar una cifra de negocio de entre 22.500 y 24.500 millones de euros, con el área de tren motriz y chasis como la de mayor actividad.

A su vez, el margen Ebitda del año se situará entre el 3,5% y el 5,5% y el flujo de caja libre al cierre del ejercicio se ubicará entre 100 y 300 millones de euros.

Tras darse a conocer estas cifras preliminares del primer trimestre, así como las previsiones para el conjunto del año, las acciones de Schaeffler han escalado casi un 8% en la sesión bursátil de este miércoles en Frankfurt, hasta llegar a 8,38 euros por título.