Alfa Romeo, Fiat y Land Rover, marcas que más reparaciones registraron en 2025, según Recomotor

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alfa Romeo, Fiat, Land Rover y Jeep vuelven a situarse entre las marcas que más reparaciones registraron en 2025, según los datos recopilados por Recomotor.

A este grupo se suman MG y Lynk & Co, marcas emergentes en el mercado español, cuyo rápido crecimiento ha venido acompañado de un aumento en las intervenciones en taller.

En el extremo opuesto, Toyota, Honda, Kia y Skoda se consolidan como las marcas más fiables del año, con un menor número de reparaciones por vehículo y una buena reputación en durabilidad.

"Se trata de vehículos cada vez más populares, pero con incidencias recurrentes en sistemas eléctricos, de suspensión o alimentación. Esto refleja un parque automovilístico cada vez más diverso, con necesidades de mantenimiento muy distintas", ha explicado el responsable de recambios en Recomotor, Marc Cuñat.

El informe de Recomotor analiza también qué tipos de fallos son los más habituales y qué marcas los sufren con mayor frecuencia. Los motores y cajas de cambio se mantienen como los recambios más solicitados en 2025, seguidos de sistemas de frenos y componentes electrónicos.

"Cada reparación es una oportunidad para alargar la vida del coche de forma más eficiente. El uso de piezas recuperadas certificadas, con trazabilidad y garantía, reduce costes sin comprometer la seguridad ni la fiabilidad", apunta Marc Cuñat.

Según los datos de la plataforma, las marcas que más demandaron piezas recuperadas durante 2025 fueron Citroën, Volkswagen, Seat, Peugeot y Renault. Por su parte, el desgaste general representa el 22% de las reparaciones. Afecta a todas las marcas y está relacionado con el uso habitual del vehículo.

Las averías eléctricas representan el 13% de los fallos más habituales, como fallos en batería, cableado, cierres o elevalunas, con mayor frecuencia en Alfa Romeo, Fiat, Opel y Renault. Asimismo, en 2025 se registró un repunte de averías vinculadas a altas temperaturas, que afectaron a Alfa Romeo, Fiat y marcas emergentes como MG y Lynk & Co.

"Estas cifras confirman una tendencia creciente hacia las averías eléctricas y electrónicas, impulsada por la complejidad tecnológica de los vehículos modernos", señala Recomotor.