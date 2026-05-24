Alfa Romeo Tonale, el placer de conducir un SUV premium híbrido o de combustión, con tecnología y precio imbatible

Alfa Romeo Tonale - ALFA ROMEO

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Alfa Romeo ha conseguido una potencia de motor en su modelo Tonale que le lleva a ser líder en el segmento C-SUV premium, en el que la firma italiana ofrece este icónico modelo elegante y deportivo en versión de combustión interna, híbrida (HEV) e híbrida enchufable (PHEV), buscando atraer a los clientes con una sensación placentera en la conducción desde 40.150 euros.

El carácter deportivo de su diseño hace de este modelo un coche atractivo para los conductores interesados en la firma premium, que tienen en el Tonale un emblema reconocible de la marca, con distintivos elementos que lo identifican dentro de la gama italiana.

"El nuevo modelo refina la reconocida excelencia de la marca y añade un mayor atractivo al diseño distintivo, la principal razón por la que los clientes se decantan por él", destaca la marca.

UN MOTOR EN ARAS DE LA COMODIDAD

El nuevo Tonale ha evolucionado aún más con una vía aumentada, que ayuda a reducir el balanceo y el subviraje, con motores actualizados a la norma Euro 6E-bis --potencia total de 175 CV para el Ibrida y 270 CV para el Ibrida Plug-In-- y con un procesador de control híbrido, que hace que la entrega sea más rápida, lineal y continua.

Las transiciones entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico son ahora imperceptibles, todo en aras de la comodidad. En particular, el nuevo Tonale se ofrece con una gama de motores diseñados para cubrir las diferentes demandas del mercado y una variada base de clientes.

El Tonale Ibrida cuenta con un motor 1.5 Turbo de cuatro cilindros y 175 CV con turbo de geometría variable (VGT), combinado con una caja de cambios de doble embrague de 7 velocidades y tracción delantera.

Para aquellos que prefieren el diésel, el 1.6 Diesel de 130 CV está disponible con transmisión automática de doble embrague de 6 velocidades y tracción delantera, lo que garantiza un consumo de combustible limitado y una solución ideal incluso para un uso intensivo.

El tope de gama lo constituyen las variantes Q4 Ibrida Plug-In, con tracción total electrificada y transmisión automática de 6 velocidades. La gama incluye dos niveles de potencia: una versión de 190 CV y un modelo más potente de 270 CV, que representan la máxima expresión en términos de rendimiento y eficiencia tecnológica del Nuevo Tonale.

Para completar la experiencia, las levas de aluminio fijadas a la columna de dirección garantizan el máximo placer en el manejo de las marchas, mientras que el selector Alfa DNA permite adaptar el carácter del coche a las preferencias y al estilo de conducción.

"El resultado global es una combinación que resume la esencia de la marca: agilidad, precisión, fiabilidad y la capacidad única de emocionar a cualquiera que se ponga al volante", destaca la firma italiana.

Además, el nuevo Tonale cuenta con frenos Brembo de cuatro pistones y la dirección más directa del segmento, con una relación de 13,6:1. Estas soluciones se complementan con tecnologías avanzadas como la suspensión electrónica Dual Stage Valve (DSV) o los amortiguadores alternativos Frequency Selective Damping (FSD), para un equilibrio óptimo entre confort y manejo.

DISEÑO FUERTE Y DINÁMICO

El diseño exterior del Tonale resulta "icónico" de la marca, con proporciones esculpidas, una vía más ancha, un nuevo emblema cóncavo, un Trilobe renovado y nuevas llantas de 19 o 20 pulgadas que transmiten mayor fuerza y dinamismo.

Mientras, en el interior se ha renovado el habitáculo con nuevos acabados en cuero rojo y Alcantara bicolor en blanco y negro, un túnel central con un selector de marchas más funcional y una nueva luz ambiental con efectos visuales degradados.

El nuevo selector de marchas giratorio, situado en la consola central rediseñada, combina modernidad y funcionalidad, y también permite cambiar de marcha mediante las emblemáticas levas de aluminio billet del volante.

En concreto, el panel de instrumentos digital Telescope de 12,3 pulgadas y el sistema de infoentretenimiento Alfa Connect de 10,25 pulgadas con interfaces multitarea personalizables facilitan la gestión de todas las funciones del coche, en una experiencia similar a la de un smartphone.

La conectividad es total, gracias a Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, los servicios digitales Alfa Connect y las actualizaciones over-the-air (OTA) que mantienen el software actualizado en todo momento.

En cuanto a la seguridad, el coche ofrece un paquete de funciones avanzadas de asistencia a la conducción de nivel 2, que incluyen control de crucero adaptativo inteligente con centrado de carril, asistencia en atascos, detección de ángulo muerto, detección de tráfico trasero, control de atención del conductor, así como el sistema de reconocimiento de señales de tráfico con asistencia de velocidad inteligente y frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas.

Además de estas características, se incluyen dos novedades tecnológicas que mejoran el confort y simplifican la conducción como la cámara de alta resolución de 360° con vista de dron y el aparcamiento semiautomático, que facilitan las maniobras en todas las condiciones.