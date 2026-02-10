Alphabet alcanza un récord de más de 800.000 vehículos gestionados, un 5% más que el año anterior

Alphabet alcanza la cifra récord de más de 800.000 vehículos en lota, un 5% más que el año anterior - ALPHABET

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alphabet, compañía de renting y movilidad corporativa del Grupo BMW, cerró 2025 con un nuevo récord al superar los 800.000 vehículos gestionados en 38 países, lo que supone un crecimiento de más del 5% respecto al año anterior, a pesar de un contexto económico internacional complejo.

Con estos resultados, Alphabet consolida su posición como uno de los "principales proveedores de movilidad corporativa sostenible", reforzando su liderazgo en electrificación, innovación digital y gestión eficiente de flotas a escala internacional.

La división de renting se apoyó en una sólida evolución del nuevo negocio, con cerca de 249.000 nuevos contratos firmados durante el ejercicio, impulsados principalmente por la demanda de flotas electrificadas y soluciones digitales de movilidad. Los vehículos 100% eléctricos (BEV) representaron el 28,5% de los nuevos contratos, consolidándose como uno de los principales motores del negocio.

Dentro de la flota, la electrificación alcanzó el 42% del total, mientras que el volumen de nuevos BEV creció más de un 35% interanual. De hecho, uno de cada tres vehículos entregados fue completamente eléctrico.

"La electrificación de las flotas está cobrando más fuerza en todos nuestros mercados. Nuestra prioridad es ofrecer a los clientes soluciones innovadoras y flexibles que les permitan dar el paso a la movilidad eléctrica de una forma fácil y segura", ha afirmado el consejero delegado de Alphabet, Jesper Lyndberg.