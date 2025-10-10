Ampere (Renault) inaugura un nuevo laboratorio de innovación en celdas de batería en Francia

Desempeñará un papel estratégico en el desarrollo de las próximas generaciones de vehículos eléctricos de Renault

Ampere, la marca de coches eléctricos de Renault, ha inaugurado su Laboratorio de Innovación en Celdas de Batería, un centro de excelencia diseñado para anticipar avances tecnológicos y reforzar la competitividad de Renault Group en el ámbito del vehículo eléctrico.

Con una superficie de 3.000 metros cuadrados en dos niveles, el edificio alberga más de 120 equipos de última generación, incluyendo una sala seca de 600 metros cuadrados.

El centro agrupa dos actividades clave y complementarias, como son la creación de prototipos de celdas y la caracterización electrofísico-química, que permite evaluar el rendimiento y el comportamiento de las celdas (durabilidad, carga rápida, desmontaje, análisis interno).

"Nuestra misión es explorar tecnologías disruptivas, identificar a los socios adecuados y asegurar las opciones tecnológicas que marcarán la diferencia en el futuro. En un ámbito tan estratégico como el de las baterías, esta capacidad de anticipación y orientación es esencial para garantizar la competitividad y sostenibilidad de nuestros vehículos eléctricos", ha declarado el consejero delegado de Ampere, Josep Maria Recasens.

Este laboratorio permitirá a Ampere identificar de antemano tecnologías prometedoras y socios estratégicos con los que colaborar. Todo ello con el fin de controlar la cadena de valor de las baterías, desde el principio hasta el final, apoyándose en una red de socios de confianza.

La creación de este nuevo laboratorio se inscribe plenamente en la transformación del Centro Técnico de Lardy en un ecosistema de referencia para las tecnologías del vehículo eléctrico. Además, el Campus E-Tech de la ReKnow University abrirá próximamente sus puertas para ofrecer a los empleados de Ampere y Renault Group --y, a largo plazo, a otras empresas-- cursos de formación dedicados a las tecnologías del vehículo eléctrico.