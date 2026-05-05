Anfac aboga por "algún tipo de ayuda fiscal" para electrificar las flotas en España

Archivo - El director general de ANFAC, José López-Tafall - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha defendido la necesidad de poner en marcha "algún tipo de apoyo fiscal" a las empresas, especialmente entre las pymes, para avanzar en la electrificación del parque de flotas de las compañías españolas.

Así lo ha afirmado en una mesa redonda celebrada este martes en el marco de la presentación del Observatorio de Movilidad de Arval en la que han participado el consejero delegado de Volvo Cars en España, José María Galofré, y el presidente de Fesvial, José Ignacio Lijarcio. Durante el evento, los tres han coincidido en la necesidad de poner sobre la mesa nuevas medidas para avanzar en materia de electrificación.

"Es importante vincular la conciencia de la movilidad sostenible con la cuenta de resultados de las empresas. Las ayudas fiscales han funcionado en otros países que van por delante de España en materia de electrificación de flotas", ha reflexionado López-Tafall.

A esta idea se ha sumado el consejero delegado de Volvo Cars, que ha puesto de ejemplo el caso de Portugal, donde se aplicó una eliminación del IVA para las flotas corporativas. "Hagámoslo, vamos por detrás de Europa. Es importante coordinar desde ya y de forma coordinada la transformación del sector", ha defendido.

Si bien Galofré ve "difícil" avanzar en materia de electrificación del parque automovilístico, en un contexto marcado por los cambios constantes de la regulación europea en este campo, el responsable de Volvo Cars en España ha instado a no abandonar este objetivo y conseguir el propósito de reducir las emisiones de CO2 en los próximos años, para lo que ha tildado de necesaria la colaboración con todas las administraciones.

"Hay un desacople entre la política regulatoria y la política industrial europea", ha añadido, por su parte, José López-Tafall, que cree que España cuenta con una buena posición para afrontar los nuevos retos de la electrificación del parque automovilístico, con una capacidad productiva alta de nuevos modelos electrificados en todas las plantas de automóviles del país.

De su lado, el presidente de Fesvial se ha apoyado en la idea de Galofré para pedir una colaboración interministerial en materia de seguridad vial, al tiempo que ha pedido un sistema que ponga "a las personas en el centro" a través de la colaboración público-privada. "El objetivo es que podamos salir adelante en un espacio compartido basado en el diálogo. La movilidad debe ser sostenible, segura y saludable", ha defendido.