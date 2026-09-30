Anfac apoya la adhesión de España a la iniciativa europea para impulsar el vehículo automatizado

Conducción automatizada total supervisada (FSD) de Tesla - TESLA

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Anfac ha valorado positivamente la incorporación de España a la Joint Declaration of Intent para la creación de un banco de pruebas transfronterizo para el despliegue de vehículos automatizados, impulsada por la Comisión Europea en el marco del Plan de Acción para la industria de automoción.

La declaración, firmada la semana pasada por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en el marco de los Connecting Europe Days 2026, supone un paso relevante para avanzar hacia unas condiciones regulatorias y operativas más coordinadas que permitan acelerar el desarrollo y despliegue del vehículo automatizado en Europa.

Con la adhesión de España, Portugal, Eslovaquia y Noruega, la iniciativa cuenta ya con 22 países participantes. El objetivo de la Declaración es facilitar el paso de los vehículos automatizados de las fases de ensayo a su despliegue en condiciones reales, mediante la cooperación entre los países participantes en ámbitos como los requisitos técnicos y procedimientos de aprobación, el intercambio de información entre autoridades de homologación, el reconocimiento mutuo de determinadas homologaciones y el desarrollo de casos de uso para el transporte de pasajeros, mercancías y logística.

UN ACUERDO IMPULSADO POR LA INDUSTRIA Y ANFAC

La inclusión en esta declaración conjunta de intenciones supone un importante hito para España y que desde Anfac se ha trabajado activamente para impulsar su incorporación a esta iniciativa europea, contando con el respaldo pleno de las marcas asociadas y del ecosistema del vehículo autónomo y conectado.

En junio de este año, Anfac trasladó, junto con otras asociaciones y compañías interesadas, una carta conjunta tanto al ministerio de Industria y Turismo como al ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la que se puso de manifiesto la importancia estratégica de la incorporación de España a este marco europeo para avanzar en el desarrollo y despliegue del vehículo autónomo.

En esta línea, Anfac ha señalado que continuará realizando un seguimiento de los trabajos derivados de la declaración y colaborando estrechamente con el Ministerio de Industria y Turismo, administración pública y con los diferentes actores del ecosistema para contribuir al desarrollo de futuros proyectos y casos de uso en España.

"La incorporación de España a esta declaración de intenciones es un paso muy positivo para avanzar en el desarrollo del vehículo automatizado y acercar su despliegue a nuestras carreteras. Necesitamos un marco europeo coordinado que permita pasar de las pruebas a casos de uso reales y escalables. Desde Anfac seguiremos colaborando con el Ministerio de Industria y Turismo para convertir este marco en nuevas oportunidades de innovación y desarrollo para nuestra industria", ha trasladado el director general de Anfac, José López-Tafall.