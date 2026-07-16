Anfac y Fundación Ibercaja impulsan 'Aucon', el primer congreso del vehículo autónomo en España - ANFAC

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y Fundación Ibercaja presentan, en el marco del acuerdo de colaboración firmado el pasado mes de marzo, la primera edición de 'Aucon', el congreso sobre vehículo autónomo y conectado, que se celebrará los días 24 y 25 de noviembre en Mobility City (Zaragoza).

El congreso, liderado por la patronal de fabricantes y Fundación Ibercaja, con la colaboración de Sernauto, tiene como objetivo impulsar el desarrollo tecnológico y la difusión de los avances del vehículo autónomo y conectado tanto en España como Europa.

El encuentro reunirá a los principales actores de dicho ecosistema, incluyendo empresas de automoción, tecnología, telecomunicaciones, seguros, energía, sin olvidarse de los entes reguladores.

"El sector de la automoción hace y hará los deberes para cumplir con las obligaciones impuestas por la UE para reducir las emisiones de sus vehículos. Esto no quiere decir que dejemos de lado la innovación en conectividad y en conducción autóno ma que continúa su paulatino desarrollo. Un vehículo nuevo está conectado. Y cada vez tiene más automatización en la conducción. Esta innovación constante y continua permite que los vehículos sean cada vez más seguros en aras de evitar, en la medida de lo posible, el mayor número de siniestros en carretera", ha destacado el director general de Anfac, José López-Tafall sobre estas nuevas tecnologías.

"La conectividad es un vector clave para la nueva movilidad. Va a permitir, ya lo está haciendo, un uso más eficiente de los medios desplegados y una automatización creciente en el manejo de los vehículos. El futuro del coche autónomo se acerca y en Mobility City lo podremos comprobar con la celebración del congreso Aucon", ha mostrado el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.