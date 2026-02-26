Anfac insta a las distintas fuerzas políticas a reactivar las ayudas en IRPF para coches electrificados - AEDIVE

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La patronal de fabricantes de vehículos, Anfac, ha hecho un llamamiento al consenso entre las distintas fuerzas políticas españolas para reactivar y prorrogar las ayudas fiscales en el IRPF para aquellos ciudadanos que decidan comprarse un vehículo electrificado o instalar un punto recarga este año y para no interrumpir el crecimiento del sector en su avance en la electrificación del parque nacional.

Por ello, Anfac ha expresado en un comunicado su insitencia en recuperar "con la mayor brevedad posible" las medidas de apoyo al mercado electrificado: la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos electrificados y para la instalación de puntos de recarga, así como la libertad de amortización para las inversiones en vehículos eléctricos e híbridos enchufables".

El mercado de automóviles cerró 2025 con un gran desempeño al superar las 245.000 unidades de vehículos electrificados, un avance que supone un 18% más de matriculaciones en este tipo de vehículos, acercándose a España a la media europea.

"Desde el sector consideramos fundamental que esta senda de aceleración no se vea interrumpida y que los ciudadanos dispongan de un marco de ayudas claro, estable y previsible", exige la patronal.

Durante 2025, las ayudas públicas del plan Moves III, junto con la deducción del 15% del IRPF hasta 3.000 euros por la compra de eléctricos e híbridos enchufables, fueron claves en el impulso de las ventas de estos vehículos con enchufe, sin olvidar el apoyo de los planes de ayuda e incentivos fiscales de algunas comunidades autónomas como en la Comunidad Valenciana con el llamado 'Plan Reinicia Auto' tras la dana.

La asociación prevé que, sin un marco regulatorio estable y con vaivenes en las ayudas activas a las que pueden acceder los usuarios, el mercado podría recibir "un duro revés para una industria que se encuentra en plena transformación y firmemente comprometida con los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea, además de generar un nuevo foco de desconfianza".

Además, para Anfac resulta "especialmente preocupante" que la deducción fiscal en el IRPF haya decaído, por segunda vez, en el ómnibus presentado hoy. Igualmente reiteran a las fuerzas políticas que desde hace dos años no existe ningún tipo de ayudar para transitar a la electrificación las flotas de vehículos pesados como camiones o autobuses.