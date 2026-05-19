Anfac y Mapfre renuevan su acuerdo de colaboración - ANFAC

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y Mapfre han confirmado la renovación de su acuerdo de colaboración, convenio que iniciaron en 2022, con el fin de seguir desarrollando acciones de promoción, divulgación e impulso de la movilidad sostenible, eficiente, digitalizada y autónoma en todas sus vertientes.

El director general, de Anfac, José López-Tafall, y el director del negocio de automóviles y alianzas de Mapfre España, Luis Caballero, han firmado la prórroga de la colaboración en las oficinas de Anfac en Madrid.

Las empresas han manifestado el interés común por colaborar en la difusión y conocimiento de los retos y oportunidades que plantea el desarrollo de la nueva movilidad, tomando como escenario el Foro Anfac, donde Mapfre tiene una destacada participación y es la única empresa del sector asegurador en patrocinar el acto.

El evento, promovido por Anfac, se ha establecido como cita clave en España para la nueva movilidad y reúne a los protagonistas de la industria de la automoción y del ecosistema de la movilidad. El objetivo de la cita anual es analizar la situación y los siguientes pasos en la transformación del sector de la automoción y toda la cadena de valor y actores emergentes vinculados hacia la movilidad cero emisiones, conectada y autónoma.

Por ello, en el marco del acto, el acuerdo también incluye la creación de un grupo de trabajo para abordar temas de interés entre miembros relevantes del sector. Asimismo, Anfac facilitará reuniones donde Cesvimap, el Centro de Innovación y desarrollo de Mapfre, pueda compartir contenido relacionado con su actividad.

El director general de Anfac ha destacado que "la movilidad es una cuestión "que incumbe a todos". "Mantener a Mapfre como partner estratégico nos permite seguir enviando un mensaje firme a la sociedad: la nueva movilidad debe ser segura, eficiente, accesible y adaptada para todos. Porque cuando actuamos juntos, no solo se alcanza la transformación tecnológica, sino la transformación social", ha señalado.

Por su parte, Luis Caballero, ha afirmado que formar parte de un encuentro como el que prepara Anfac les permite consolidar su compromiso con el mundo de la automoción, "estar más cerca de los actores implicados y colaboradores", así como reforzar su posición como socio estratégico del sector".