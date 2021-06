Anfac, Personalidad Más Relevante del Sector de Automoción 2021

De los Mozos critica que no se conozcan todavía los detalles del Perte de la automoción

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José Vicente de los Mozos, ha recibido en nombre de la organización el premio Personalidad Más Relevante del Sector de Automoción 2021, que entrega el Grupo Automoción Press.

El también presidente de Renault España y vicepresidente mundial del grupo francés recogió este miércoles, junto con el director general de la asociación, José López-Tafall, el galardón que reconoce a Anfac como la personalidad más relevante del sector en el ejercicio, un premio que busca poner en valor la "gran labor" que ha realizado Anfac en el marco de la pandemia de coronavirus.

En su discurso, el directivo destacó la importancia que tiene el sector del automóvil para el conjunto de la economía nacional y el sufrimiento del conjunto de la industria durante un año marcado por la crisis del coronavirus.

Además, De los Mozos instó a fomentar una transición ecológica "ordenada" por parte de las administraciones y no optar por una "impuesta", especialmente en un momento en el que existe sobrecapacidad de producción instalada y cuando los centros de decisión de las multinacionales se encuentran fuera de España.

Así, solicitó a la Administración que escuche "un poco más" al sector y aseguró que "no es normal" que los fabricantes de automóviles todavía no tengan conocimiento de los detalles del Proyecto Estratégico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte) del sector de automoción. "No nos gusta ser el segundo plato", afirmó.

Por su parte, el director general de Industria y de la Pyme, Galo Gutiérrez, confirmó el compromiso del Gobierno de aprobar en junio el Perte del vehículo eléctrico y conectado, para que luego se pongan en marcha las órdenes base y las convocatorias a las que puedan aplicar las empresas.

"El automóvil no es, ni mucho menos el segundo plato, ya que el Perte de la automoción es el que abre el camino", señaló Gutiérrez, al tiempo que destacó la complicada operativa vinculada a la puesta en marcha de esta figura.

CUPRA FORMENTOR, COCHE DEL AÑO DE RENTING Y FLOTAS

Por su parte, este miércoles también la editora de las cabeceras 'Renting Automoción', 'La Tribuna de Automoción' y 'AutoAventura 4x4' entregó al Cupra Formentor 1.5 TSI de 150 caballos el premio Coche del Año de Renting y Flotas 2021.

El modelo de la firma del grupo Volkswagen se alzó como vencedor en la edición de este año al recibir una puntuación de 1.204 puntos por parte de los 30 miembros del jurado, que situaron a este vehículo como el primero de los 18 vehículos candidatos.

La segunda plaza recayó sobre el Volvo XC40 Twin Recharge T4 de 211 caballos, con 1.196 puntos, mientras que el podio lo completó el Audi A3 Sportback 40 TFSIe de 204 caballos con cambio automático S tronic, que obtuvo una puntuación de 1.183.

Al recibir el galardón, el director general de Seat y Cupra en España, Mikel Palomera, indicó que este premio reconoce "la ambición y el trabajo" del equipo de Cupra y añadió que también es el fruto del "buen hacer" de las personas que están trabajando en el diseño, desarrollo y producción de vehículos en España.

"Cupra es una marca española y el Formentor un producto 'made in Spain'. Es un vehículo que representa los dos pilares de la marca. Por un lado, la reinterpretación del concepto de rendimiento mediante vehículos de altas prestaciones y electrificados, y por otro, un diseño estimulante que desafía lo convencional", subrayó.

Además, Palomera aseguró que el Formentor es la "base" de las ventas de la marca, puesto que representa casi el 80% de las matriculaciones de Cupra en el mercado nacional y señaló que en los primeros cuatro meses de este año "ya se han vendido más coches que en todo 2020 en España".