Anfac traslada su preocupación por el impacto de la huelga general en el sector de la automoción

Archivo - Una fábrica de coches en España - UGT FICA - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Anfac, la patronal española de los fabricantes de automóviles, ha trasladado su preocupación por el impacto en el sector de la automoción la convocatoria de huelga general celebrada este miércoles 11 de noviembre en toda España.

La patronal ha explicado que algunas fábricas del sector han visto su actividad reducida y en otras incluso paralizada, "en unos momentos en los que la industria de automoción atraviesa un delicado momento de transición".

"La automoción ha sido, es y será un sector enormemente respetuoso con los derechos de los trabajadores y, por supuesto, con el derecho de huelga y reconocido por su capacidad para alcanzar acuerdos sociales que, a su vez, son la base de atracción de inversiones. La situación generada hoy consideramos que no corresponde completamente con esta imagen", ha compartido.

Asimismo, ha expresado que seguirán apostando por el diálogo con los representantes de los trabajadores, con el pleno respeto a sus derechos, para ser competitivos y hacer crecer el empleo y la inversión. "Y confiamos en que ese siga siendo el canal elegido por todos", ha concluido.