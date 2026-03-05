Antolin firma un acuerdo de compra de energía renovable a largo plazo con Bruc

Archivo - Economía/Motor.- Antolin renueva su Consejo Asesor y da entrada a cuatro nuevos consejeros - ANTOLIN - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Antolin ha firmado un acuerdo de compra de energía renovable a largo plazo (VPPA, por sus siglas en inglés) con Bruc, productor independiente de energía renovable de España, que contempla la construcción de dos plantas fotovoltaicas por parte de Bruc, que entrarán en operación en 2027.

La operación se enmarca en la estrategia de Antolin para avanzar en la descarbonización de sus operaciones y reforzar su compromiso de acción climática.

SE Advisory Services, la división global de consultoría de Schneider Electric, ha asesorado a Antolin en la definición de su estrategia de adquisición de energía renovable y en la estructuración y negociación del VPPA.

La compañía ha apostado por nuevas instalaciones para cumplir con los estándares más exigentes, como los de RE100, para maximizar el impacto en la descarbonización. Gracias a esta alianza, Antolin reducirá sus emisiones mediante garantías de origen renovable por un volumen anual de 100 GWh durante 10 años, en línea con sus objetivos de descarbonización y la transición hacia una economía baja en carbono. Se estima que el acuerdo permitirá cubrir el 60% del consumo eléctrico europeo de la compañía con energía renovable.

La iniciativa responde al contexto de transformación que atraviesa el sector de la automoción, en el que fabricantes y proveedores están acelerando sus compromisos climáticos y demandan soluciones que contribuyan de forma tangible a reducir la huella de carbono de toda la cadena de valor.

"Este acuerdo representa un avance especialmente relevante dentro de nuestra estrategia de negocio sostenible. Para Antolin, apostar por soluciones estructurales y de largo plazo no solo garantiza estabilidad y seguridad en el suministro energético, sino que también nos permite avanzar de manera consistente y medible en la reducción de nuestra huella de carbono", ha expresado el Chief Corporate & Business Officer de Antolin, Miguel Marañón.

Por su parte, el consejero delegado de Bruc, Luis Venero, ha expresado que están "encantados" de contribuir a la sostenibilidad de Antolin mediante el suministro de energía renovable que impulsa sus objetivos de descarbonización. "Para Bruc, esta alianza representa un paso firme en nuestro compromiso con la construcción de un modelo energético más limpio y sostenible", ha añadido.

El acuerdo se suma a otras iniciativas impulsadas por Antolin en ámbitos como la mejora de la eficiencia energética de sus centros productivos, la progresiva electrificación de procesos industriales y el trabajo conjunto con clientes y proveedores para avanzar hacia una movilidad más sostenible.