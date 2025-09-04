Antolin refuerza su presencia en Asia con dos nuevas plantas en Tailandia e Indonesia

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Antolin va a inaugurar dos nuevas plantas industriales en Tailandia e Indonesia, consolidando su expansión en el Sudeste Asiático, una de las regiones con mayor dinamismo del sector, al sumar ya 32 fábricas y 8 oficinas técnico-comerciales (OTC) en Asia y más de 3.800 empleados.

La nueva planta en Tailandia se ubicará en un enclave estratégico para dar servicio a proveedores globales con implantación local, reforzando proyectos clave de electrificación en mercados como Vietnam, Malasia e Indonesia. Esta instalación operará como centro de excelencia en soluciones modulares e inteligentes para interiores, incluyendo techos modulares, módulos de puertas y cockpits.

En Indonesia, Antolin ha comenzado operaciones a través de una 'joint venture' con su socio local AAA (formado por APM y Armada Autoparts). Inicialmente producirá techos, y analizará en el corto plazo una potencial diversificación hacia módulos de puertas, sistemas de iluminación y soluciones electrónicas. Esta planta dará servicio a proveedores del mercado local, impulsando la transición hacia una movilidad eléctrica más eficiente y accesible.

Ambas plantas están equipadas con la última tecnología y procesos sostenibles, integrando materiales reciclados, adhesivos bio y tratamientos eco-responsables.

Además, Antolin apostará por el desarrollo del talento local, la transferencia de conocimiento y la colaboración con proveedores nacionales, generando empleo cualificado y valor sostenible para las economías locales.

"Gracias a estas nuevas aperturas, Antolin fortalecerá su presencia global y dará un paso firme en su hoja de ruta de internacionalización, industrialización eficiente y sostenibilidad como pilares estratégicos de su propuesta de valor", ha subrayado la compañía.