Arval incrementa su flota de vehículos comerciales ligeros en un 15% hasta el tercer trimestre

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Arval ha matriculado uno de cada cuatro vehículos comerciales de menos de 3.500 kilos del mercado del renting en el canal empresas al cierre del tercer trimestre del año, lo que supone un crecimiento del 15% respecto al mismo periodo de 2024, dos veces más que el crecimiento del mercado en este periodo, que ha sido del 7,5%.

La presencia de Arval en el mercado del renting de comerciales ligeros ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, representando el 17% de cuota de mercado en 2022 al 25% actual.

Solo en los últimos doce meses, la flota ha pasado de 36.419 unidades a 42.052, con un incremento del 15%. Un 4,5% de la flota corresponde a vehículos comerciales ligeros eléctricos.

Estas cifras se basan, entre otros, en la oferta de soluciones y servicios que ofrece Arval PRO, el servicio de Arval dedicado al mundo de los vehículos industriales y diseñado para responder a las exigencias de cada empresa según las necesidades de su negocio y la optimización de su flota.

Arval PRO asesora a sus clientes en la elección del vehículo y diseña soluciones integrales para cada tipo de sector. También acompaña a sus clientes en la transición energética de sus flotas, con vehículos de energías alternativas y servicios de recarga con instalación doméstica y profesional.

Adicionalmente, Arval ofrece cualquier tipo de conversión adaptada a las necesidades del cliente como mobiliario interior, vehículos isotermos y frigoríficos que garantizan la conservación de las mercancías transportadas y chasis de cabina carrozados dotados de los accesorios que se requieran como son las cajas de gran volumen con plataformas elevadoras, cajas abiertas o volquetes.