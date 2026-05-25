Astara se convierte en nuevo distribuidor oficial de Renault en Chile

Astara, nuevo distribuidor oficial de Renault en Chile - ASTARA/RENAULT

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Astara y Renault han firmado su primer acuerdo de distribución en Chile, una alianza estratégica que marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento para la marca francesa en el mercado chileno.

En virtud del acuerdo, Astara asumirá el papel de importador y distribuidor oficial de Renault en Chile, liderando una renovada red comercial y un plan de transformación orientado al lanzamiento de una nueva gama de productos.

Las compañías señalaron que este acuerdo supone "un hito histórico" donde, como parte de esta alianza, Astara impulsará un "ambicioso" plan de desarrollo para Renault en Chile, apoyándose en su experiencia en la creación y gestión de redes de concesionarios.

El acuerdo se apoya además en la trayectoria histórica de Renault en Chile, donde la marca está presente desde la década de los años 60, y busca reforzar su posicionamiento en el país mediante una nueva estrategia comercial y de producto.

El consejero delegado de Astara, Ignacio Enciso, ha destacado que alcanzar un acuerdo con "un gigante de la industria como Renault" demuestra la confianza de la compañía francesa en el modelo operativo del grupo. "No solo vamos a impulsar la trayectoria de la marca en Chile, sino que aplicaremos nuestra plataforma tecnológica y nuestro conocimiento del mercado para identificar nuevas oportunidades de crecimiento", ha afirmado Enciso.

Por su parte, el vicepresidente global de Importadores de Renault Group, Marwan Haidamous, aseguró que la alianza permitirá "transformar la experiencia del cliente en Chile" y acelerar el despliegue de la renovada gama de productos de Renault, en línea con el plan estratégico 'futuREady' del grupo.

NUEVA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

La alianza coincide con la puesta en marcha del plan estratégico global 'futuREady' de Renault, que contempla el lanzamiento de 36 nuevos modelos hasta 2030, muchos de ellos dirigidos a mercados internacionales con alto potencial de crecimiento como Chile.

Astara, que opera en el mercado chileno desde hace 25 años, cerró 2025 con una cuota de mercado superior al 12%, según detallaron las compañías.

En este contexto, el grupo desplegará una propuesta de valor basada en la eficiencia, el uso de tecnología propia y el análisis de datos, con el objetivo de acelerar el crecimiento de Renault y reforzar su compromiso con los clientes chilenos.