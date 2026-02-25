Archivo - Aston Martin eleva sus pérdidas un 26% en 2025, hasta los 417,2 millones y reducirá un 20% su plantilla - Monika Skolimowska/zb/dpa - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de coches deportivos de lujo Aston Martin anotó pérdidas antes de impuestos por 363,9 millones de libras (417,2 millones de euros) en 2025, incrementando sus 'números rojos' en un 26% respecto a lo que registró el año pasado, según publica en su cuenta de resultados este miércoles.

La compañía de origen británico anunció que para 2026 reducirá su plantilla en torno a un 20%, unos 600 empleos, --actualmente compuesta por aproximadamente unos 3.000 empleados-- para descontar alrededor de 40 millones de libras (45,8 millones de euros) con los recortes, con unos costes relacionados de unos 15 millones de libras (17,2 millones de euros).

Los últimos recortes previstos son más profundos que los anunciados hace un año, cuando el fabricante de automóviles pretendía recortar el 5% de la plantilla, unos 170 empleados. Así, la firma busca reducir su importante deuda neta el próximo año tras elevarse un 19% en 2025 hasta los 1.380,3 millones de libras esterlinas (1.582,3 millones de euros).

El fabricante de automóviles, pese a los esfuerzos de recuperación del multimillonario canadiense, Lawrence Stroll, que rescató la empresa en 2020 y que ha realizado varias ampliaciones de capital para aliviar deuda en la compañía, se vio afectado en 2025 por el aumento de los aranceles en Estados Unidos, su mayor mercado, y la desaceleración en China.

"En 2025, nos enfrentamos a un entorno comercial sumamente complejo, a la vez que cumplíamos hitos operativos cruciales. Un contexto sin precedentes de incertidumbres geopolíticas y presiones macroeconómicas, incluyendo el aumento de aranceles en EE. UU. y China, lastró nuestro rendimiento y nuestra capacidad para ejecutar nuestros planes con eficacia", ha argumentado el director ejecutivo de Aston Martin, Adrian Hallmark.

Los ingresos cayeron un 21% el año pasado, hasta los 1.257,7 millones de libras esterlinas (1.441,7 millones de euros, mientras que sus entregas se redujeron también un 10% hasta los 5.448 millones de libras (6.244,7 millones de euros).

Aston Martin espera obtener mejores resultados financieros este año gracias al aumento de las entregas del superdeportivo híbrido Valhalla (unas 500 unidades), que contribuirá a elevar el precio medio de venta de sus modelos, aunque su volumen de ventas será similar a los 5.448 millones de libras (6.244,7 millones de euros) registrados en el último año.

Igualmente, la entidad espera que el flujo de caja libre mejore, aunque no creen que sea positivo para el próximo año. Por último, proyectan que el margen bruto mejore hasta el rango alto del 30%, se espera que el margen de EBIT ajustado se mueva hacia el punto de equilibrio.

"En el año fiscal 2026, esperamos lograr una mejora sustancial en el rendimiento financiero y seguir logrando mejoras interanuales a corto y medio plazo, con un enfoque en la expansión de márgenes y la generación de flujo de caja", ha concluido Adrian Hallmark.