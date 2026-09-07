Audi A2 e-tron, el modelo de los cuatro aros más eficiente de su historia, desde 37.760 euros - AUDI

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Audi recupera la denominación A2 con el nuevo A2 e-tron, un modelo eléctrico compacto y con la eficiencia como uno de sus principales argumentos, pudiendo alcanzar una autonomía de hasta 646 kilómetros, según la compañía.

El vehículo fabricado en la planta de Audi en Ingolstadt (Alemania) llegará al mercado español con un precio de partida de 37.760 euros y las primeras entregas están previstas para diciembre de 2026.

El nuevo A2 e-tron se presenta como el modelo más eficiente de la historia de Audi, con un consumo homologado de hasta 12,8 kWh/100 kilómetros en la versión de 140 kW (190 CV), equipada con el paquete opcional de eficiencia. La marca de los cuatro aros destaca que esta cifra se consigue mediante la combinación de una aerodinámica optimizada, motores eléctricos eficientes y diferentes soluciones destinadas a reducir el consumo energético.

Uno de los elementos clave es su coeficiente aerodinámico (Cx) de 0,24, el mejor de la gama compacta de Audi. El diseño exterior incorpora una carrocería de superficies limpias, bajos carenados, llantas aerodinámicas y elementos destinados a reducir las turbulencias alrededor de las ruedas.

El modelo cuenta además con una distancia entre ejes de 2,77 metros, lo que permite combinar unas dimensiones exteriores compactas con un habitáculo amplio y versátil. El maletero ofrece 396 litros de capacidad, cifra que aumenta hasta los 1.336 litros con los respaldos traseros abatidos. Las versiones de 170 y 240 kW incorporan además un maletero delantero de 13 litros.

CUATRO NIVELES DE POTENCIA Y TRES BATERÍAS

El Audi A2 e-tron estará disponible con cuatro niveles de potencia: 125, 140, 170 y 240 kW, todos ellos con tracción trasera. La variante de acceso desarrolla 350 Nm de par, mientras que el modelo más potente alcanza los 545 Nm.

La gama de baterías estará compuesta por tres capacidades: 52, 61 y 84 kWh. Las dos baterías de menor capacidad emplean tecnología de fosfato de hierro y litio (LFP), mientras que la de 84 kWh utiliza química de níquel-manganeso-cobalto (NMC).

En cuanto a prestaciones, el A2 e-tron de 125 kW acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanza una autonomía máxima de 423 kilómetros. La versión de 140 kW reduce el tiempo hasta los 7,9 segundos y puede recorrer hasta 515 kilómetros.

Por su parte, el A2 e-tron de 170 kW acelera de 0 a 100 km/h en 7 segundos y alcanza los 646 kilómetros de autonomía, mientras que la variante de 240 kW completa el 0-100 km/h en 5,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h, con una autonomía de hasta 630 kilómetros.

La velocidad máxima se sitúa en 160 km/h en las tres versiones menos potentes y aumenta hasta los 200 km/h en el modelo de 240 kW.

CARGA RÁPIDA Y BIDIRECCIONAL

El A2 e-tron admite potencias de carga rápida en corriente continua de hasta 183 kW en las versiones equipadas con la batería de 84 kWh. En este caso, la batería puede pasar del 10 al 80% en 29 minutos.

La batería de 52 kWh admite hasta 100 kW y necesita 24 minutos para realizar la misma operación, mientras que la de 61 kWh alcanza los 105 kW y completa el proceso en unos 25 minutos.

Otra de las novedades es la posibilidad de incorporar carga bidireccional. Mediante la función Vehicle-to-Load (V2L), el vehículo puede suministrar electricidad a dispositivos externos, como bicicletas eléctricas, herramientas o equipos de ocio.

Asimismo, la tecnología Vehicle-to-Home (V2H) permite utilizar la batería como sistema de almacenamiento energético para el hogar cuando se combina con un sistema fotovoltaico y un wallbox de corriente continua compatible. Esta función estará disponible inicialmente en Alemania, Austria y Suiza y Audi prevé introducirla posteriormente en España.

UN HABITÁCULO CENTRADO EN LA VERSATILIDAD

El interior del A2 e-tron apuesta por el aprovechamiento del espacio y la tecnología. Entre sus elementos destaca el sistema Softwrap, una superficie revestida de tejido que recorre el salpicadero y los paneles de las puertas.

El modelo incorpora de serie una pantalla panorámica MMI que combina el Audi virtual cockpit plus de 11,9 pulgadas con una pantalla táctil curvada de 12,8 pulgadas. También dispone del Audi Assistant con integración de inteligencia artificial y del planificador de rutas e-tron, capaz de tener en cuenta factores como el tráfico, la topografía y la disponibilidad de los puntos de recarga.

Audi también introduce por primera vez de serie en un modelo premium el sistema de fijación magnética Fidlock, que permite sujetar distintos accesorios en el habitáculo mediante un sistema de imanes y bloqueo mecánico.

Entre el equipamiento opcional figura un techo panorámico de cristal de aproximadamente 1,6 metros cuadrados, además de un sistema de carga inalámbrica para dos teléfonos móviles con una potencia de hasta 25 vatios.

El nuevo compacto eléctrico incorpora numerosos sistemas de asistencia procedentes de segmentos superiores. Entre el equipamiento de serie se encuentran el control de crucero adaptativo, la cámara de marcha atrás, el sistema de aparcamiento, el asistente de atención del conductor y diferentes funciones de frenado y asistencia ante situaciones de emergencia, entre otros equipamientos opcionales

GAMA DE PRECIOS AL COMPLETO

Audi abrirá el plazo de pedidos del nuevo A2 e-tron en otoño de 2026 y las primeras entregas en España están previstas para diciembre.

La versión de 125 kW con batería de 52 kWh tendrá un precio de partida de 37.760 euros, mientras que la variante de 61 kWh estará disponible desde 41.460 euros.

El A2 e-tron de 170 kW con batería de 84 kWh partirá de 47.360 euros, mientras que el modelo de 240 kW, disponible exclusivamente con el acabado Black Line, tendrá un precio de 56.640 euros.