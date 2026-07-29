Audi abre los pedidos del Q9, su nuevo SUV de mayores dimensiones, disponible desde 126.090 euros

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Audi abre esta semana los pedidos del nuevo Q9, el nuevo SUV de la marca alemana que destaca por ser el de mayores dimensiones hasta la fecha y cuyas entregas comenzarán en noviembre, con un precio de partida de 126.090 euros en su versión de acceso Advanced.

El nuevo modelo, fabricado en Bratislava (Eslovaquia) tendrá, en el momento del lanzamiento, un motor diésel V6 de 220 kW (299 CV) y 630 Nm de par máximo. El V6 TDI utiliza un sistema MHEV plus compuesto por un generador integrado en el sistema de propulsión optimizado para el Q9, un alternador-motor de arranque accionado por correa y una batería de fosfato de hierro y litio.

El generador proporciona hasta 370 Nm de par y 18 kW (24 CV) de potencia al iniciar la marcha o al acelerar, por ejemplo, en maniobras de adelantamiento.

Con unas dimensiones de 5,31 metros de longitud, 2,21 metros de anchura y 1,81 metros de altura, y una distancia entre ejes de 3,14 metros, es el Audi más grande de la historia. Las llantas de aleación de hasta 23 pulgadas realzan la presencia del nuevo Q9, mientras que elementos de diseño como los rieles del techo, el pronunciado voladizo trasero y el habitáculo elevado acentúan la funcionalidad y las generosas proporciones del SUV.

La avanzada tecnología de iluminación contribuye a la imponente presencia del Q9, incluyendo como primicia mundial las luces traseras OLED digitales de tercera generación. Los paneles OLED digitales exteriores están curvados en tres dimensiones gracias a un cristal ultrafino.

Los intermitentes avanzados permiten, por la noche, proyectar un intermitente estilizado sobre el suelo en sincronía con las señales dinámicas de la parte delantera y trasera. Los faros Matrix LED digitales con un módulo micro-LED proporcionan un excelente alcance, una iluminación precisa y un alto contraste.

SENSACIÓN DE GRAN ESPACIO INTERIOR

Dos variantes de interior con paquetes de equipamiento diferenciados ofrecen a los clientes numerosas opciones de personalización. De serie, el nuevo Q9 tiene capacidad para siete pasajeros. El Q9 también está disponible opcionalmente con seis asientos, lo que ofrece espacio adicional y un ambiente de clase business. Los seis asientos son parcialmente ajustables eléctricamente y cuentan con una función de calefacción opcional.

Otro punto destacado del interior del Q9 es el techo panorámico más grande jamás instalado en un Audi, que forma parte del equipamiento de serie. Cuenta con una superficie acristalada de más de 1,5 metros cuadrados que se puede abrir por completo o parcialmente. Entre las características opcionales se incluyen la transparencia regulable y, por primera vez, la iluminación del propio techo de cristal, cuyo color se adapta a la iluminación ambiental personalizada.

"El Audi Q9 es el nuevo buque insignia de nuestra gama, con la combinación de amplitud, una dinámica de conducción precisa e innovaciones tecnológicas. Con nuestro primer SUV del segmento superior elevamos el posicionamiento de la marca", ha resumido el consejero delegado de Audi, Gernot Döllner.