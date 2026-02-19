Audi estrena por primera vez el RS 5 híbrido enchufable con un precio desde 125.750 euros en España

Archivo - Audi lanza el nuevo RS 5, por primera vez en versión PHEV y con un precio desde 125.750 euros - TSP - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía automovilística Audi ha desvelado el nuevo RS 5, que por primera vez incorpora una configuración híbrida enchufable (PHEV) en uno de sus modelos de altas prestaciones.

En España, el Audi RS 5 tendrá un precio de partida de 125.750 euros, mientras que el RS 5 Avant --la edición tope de gama- partirá desde 127.925 euros. Los pedidos para los clientes europeos se abrirán durante la primavera de 2026 y se espera que las entregas comiencen en verano.

Para el nuevo RS 5, Audi ha combinado el motor V6 biturbo de 2,9 litros, que desarrolla 375 kW (510 CV) y 600 Nm de par, con un potente motor eléctrico que proporciona 130 kW (177 CV) y 460 Nm de par adicionales. La potencia total del sistema es de 470 kW (639 CV) con tracción a las cuatro ruedas y un par máximo de sistema que llega a los 825 Nm.

El Audi RS 5 también cuenta con una autonomía en modo eléctrico de hasta 84 kilómetros, que se eleva a 87 kilómetros en ciudad. En cuanto a los tiempos de carga, utilizando corriente alterna trifásica (CA) de hasta 11 kW, se puede tardar unas 2,5 horas para completar el 100% de la batería.

En su corazón se encuentran un V6 biturbo de 2,9 litros optimizado, un motor eléctrico con una potencia de 130 kW, una caja de cambios híbrida de ocho velocidades y una transmisión trasera completamente nueva con vectorización electromecánica del par, "una primicia mundial en un modelo de serie", especifican desde la compañía alemana.

El motor eléctrico y el sistema eléctrico de 400 voltios se alimentan de una batería con una capacidad de 25,9 kWh (22 kWh netos) que contribuyen a lograr una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,6 segundos y una velocidad máxima de hasta 285 km/h.

Gracias a la función 'boost' se dispone de toda la potencia con solo pulsar un botón. Al activar esta función, el sistema híbrido de alto rendimiento despliega la máxima capacidad de aceleración durante diez segundos. Después, el conductor puede elegir entre los programas 'comfort', 'balanced', 'dynamic' y los modos específicos RS en función del tipo de conducción que quiera realizar.

"El nuevo buque insignia de la familia A5 es nuestro primer híbrido enchufable de altas prestaciones. La transmisión quattro con control dinámico del par es el primer sistema electromecánico de vectorización del par del mundo en un coche de producción en serie. La sofisticada interacción entre el motor de combustión y la energía eléctrica combina prestaciones y eficiencia de una forma novedosa en Audi", ha afirmado el consejero delegado de Audi, Gernot Döllner.

UN DEPORTIVO TODAVÍA MÁS DINÁMICO

El nuevo Audi RS 5 PHEV incluye de serie la oferta de configuración 'Audi Sport', ofreciendo la máxima expresión de deportividad y dinamismo de la familia Audi.

Añade elementos como los paragolpes delantero y trasero específicos o llantas de 21 pulgadas en negro con acabado diamantado en dos tonos y detalles mate. Los exclusivos detalles del interior presentan costuras de contraste en verde Serpentine y color latón por primera vez.

El paquete también ofrece una amplia gama de opciones de personalización, incluida la pintura metalizada verde Bedford. Los frenos cerámicos RS con pinzas acabadas en color bronce y los elementos en carbono Camuflaje completan la decoración exterior.