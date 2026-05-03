Audi inicia en mayo una gira regional para presentar su gama electrificada en cinco ciudades de España

Archivo - Audi A3 Allstreet PHEV, un 'crossover' premium con 138 km de autonomía eléctrica y desde 49.000 euros - AUDI - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

Audi pondrá en marcha el próximo mes de mayo una gira por distintas ciudades españolas para presentar su gama de vehículos eléctricos, en una iniciativa que recorrerá cinco puntos clave del territorio nacional entre mayo y junio.

Con esta serie de presentaciones, Audi refuerza su estrategia de electrificación en España, acercando al público su gama de modelos eléctricos y sus últimas innovaciones tecnológicas en diferentes mercados regionales.

La iniciativa permitirá a clientes y profesionales conocer de primera mano la oferta eléctrica de la marca, en un contexto de creciente demanda de vehículos electrificados y de transformación del sector de la automoción hacia soluciones de movilidad más sostenibles.

La primera cita tendrá lugar el 5 de mayo en Santiago de Compostela, concretamente en Audi Bonaval Premium, donde la marca alemana mostrará sus últimos avances en electrificación.

Posteriormente, el 12 de mayo, el evento se trasladará a Bilbao, en las instalaciones de Audi Alzaga, dentro de su parada en la zona norte. Después, continuará el 20 de mayo en Barcelona, con una presentación en Audi City Rambla, uno de los espacios urbanos más representativos de la firma.

Ya en junio, Audi llevará su gama eléctrica a Valencia el día 2, con un evento en Audi Levante Wagen Sedaví, antes de cerrar la gira el 18 de junio en Sevilla, en el concesionario Avisa.

GAMA ELECTRIFICADA DE AUDI

Actualmente, la gama 100% eléctrica de Audi se compone de unos nueve modelos que ofrecen una horquilla entre los 430 y 540 kilómetros de autonomía homologada compuesta por los modelos Audi A6 y S6 en sus configuración berlina, y los modelos Q4, Q6 y SQ6 en sus versiones e-tron y Sportback en el segmento SUV. Mientras que la gama más deportiva se integra por medio del Audi e-tron GT quattro, del Audi S e-tron GT, el Audi RS e-tron GT y el Audi RS e-tron GT performance.

Por su parte, la oferta en las ediciones híbridas enchufables se compone de un total de siete modelos que cubren una autonomía combinada entre los 40 y 150 km de autonomía 100% eléctrica.

Así, la firma alemana cuenta en primer lugar del A3 que se puede configurar tanto en carrocería Sportback como Allstreet junto a los A5 y A6 en sus variantes e-hybrid y Avant dentro de las carrocerías compactas. Después, en el segmento SUV, Audi ofrece los Q3 y Q5 en sus disposiciones e-hybrid y Sportaback y el Q8. La gama más deportiva se define con las ediciones RS5 y RS5 en carrocería Avant.