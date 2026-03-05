Audi no renuncia al diésel y abre pedidos de una versión más potente del Q3 desde 53.230 euros

Archivo - Audi no renuncia al diesel y abre pedidos de una versión más potente del Q3 desde 53.230 euros - MANU LOZANO - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca alemana Audi ha actualizado su oferta diésel con la apertura de pedidos para su SUV compacto Q3 con una nueva configuración de motor diésel 2.0 TDI quattro S tronic de 142 kW (193 CV).

El precio del Audi Q3 TDI quattro S tronic parte desde 53.230 euros con carrocería SUV, y desde 55.130 para la gama Sportback. Las primeras entregas se realizarán en verano, según ha desvelado la compañía.

Audi defiende que esta versión de su 'superventas en España' combina "mayores prestaciones con un consumo contenido" y está pensada especialmente para conductores que realizan largos desplazamientos y buscan eficiencia sin renunciar al rendimiento.

Así, el Q3, que recibió la tercera generación de su historia en 2025, tiene en su oferta de producto la configuración de motor gasolina TFSI quatro de 204 CV de potencia, una edición híbrida enchufable de 272 CV (200 kW) de potencia combinada y hasta 119 kilómetros de autonomía eléctrica, y dos alternativas diésel --ya existía la 2.0 TDI de 150 CV con tracción delantera--, aunque esta nueva edición es la más alta en términos prestacionales.

MAYOR POTENCIA Y TRACCIÓN TOTAL

La nueva versión equipa un motor turbodiésel de cuatro cilindros, capaz de desarrollar 193 CV de potencia y un par máximo de 400 Nm, disponible entre 1.750 y 3.250 rpm. Este propulsor se combina con una caja de cambios automática S tronic de doble embrague y siete velocidades y el sistema de tracción integral quattro, que distribuye el par entre los ejes mediante un embrague multidisco de gestión electrónica.

En términos de prestaciones, el Audi Q3 con esta nueva motorización acelera de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 221 km/h. Además, destaca por su eficiencia: registra un consumo medio homologado entre 6,1 y 6,7 litros cada 100 kilómetros.

Con un depósito de 58 litros, el vehículo puede recorrer más de 900 kilómetros sin repostar, lo que lo convierte en una opción especialmente adecuada para viajes largos o uso intensivo.

Además, este nuevo Q3 estará disponible con los acabados habituales de la gama: Business, Advanced, S line y Black line, a elección del cliente.