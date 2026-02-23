Audi nombra nuevo director técnico a Rouven Mohr a partir del próximo 1 de marzo

Rouven Mohr, nuevo director técnico de Audi - SAGMEISTERTOBIAS

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Audi ha acordado el nombramiento de Rouven Mohr como director técnico a partir del 1 de marzo, en sucesión de Geoffrey Bouquot, quien ha decidido buscar nuevas oportunidades profesionales, según ha informado la firma alemana este jueves.

El departamento de Desarrollo Técnico desempeña un papel fundamental en la implementación de la estrategia de Audi y en la materialización del lema 'A la vanguardia de la técnica' en la próxima generación de vehículos.

"En un momento en el que el sector está experimentando un profundo cambio hacia la electrificación, los vehículos definidos por software y la ingeniería basada en la inteligencia artificial, Audi sigue perfeccionando su enfoque en los productos y el diseño, e impulsando la innovación", ha explicado la marca de los cuatro aros.

Rouven Mohr cuenta con 18 años de experiencia en el Grupo Volkswagen. Anteriormente aplicó sus conocimientos técnicos y su experiencia en desarrollo para liderar complejos proyectos de transformación.

Más recientemente ha ejercido como director técnico de Lamborghini, donde ha impulsado la estrategia de hibridación de la marca y el relevo generacional de su gama de modelos. Con anterioridad ocupó puestos de liderazgo en desarrollo de vehículos, verificación y emisiones de flotas en Audi y Lamborghini.

"Rouven Mohr se une a nosotros como un destacado experto en tecnología que combina un profundo conocimiento con un claro enfoque en la creación de valor a largo plazo para Audi. En nombre del consejo de supervisión, me gustaría agradecer sinceramente a Geoffrey Bouquot su importante y valiosa contribución a la transformación tecnológica de Audi", ha declarado Manfred Döss, presidente del consejo de supervisión de Audi.

Por su parte, el consejero delegado de Audi, Gernot Döllner, ha subrayado que Rouven Mohr combina "la excelencia técnica con un enfoque en el producto y una probada capacidad de ejecución". "Me gustaría agradecer sinceramente a Geoffrey su liderazgo y su importante contribución a la evolución tecnológica de Audi, y le deseo mucho éxito y lo mejor para su próxima etapa profesional", ha añadido.

Rouven Mohr asumirá la responsabilidad del Desarrollo Técnico de Audi a partir del 1 de marzo de 2026, mientras que seguirá desempeñando su cargo de director técnico en Lamborghini hasta que se tome una decisión sobre su sucesión.