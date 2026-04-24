Audi refuerza su ofensiva en China con nuevos modelos eléctricos y alianzas estratégicas en Pekín 2026 - AUDI

PEKÍN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía automovilística Audi ha presentado en el Salón del Automóvil Auto China 2026 una renovada ofensiva de producto y tecnología adaptada al mercado chino, con el estreno mundial del nuevo Audi E7X, el segundo modelo de serie desarrollado para China por parte de la firma.

La marca de los cuatro aros ha destacado el papel estratégico de China dentro de su crecimiento global, apoyándose en una estructura basada en dos socios --FAW Group y SAIC Motor-- y dos marcas diferenciadas que permiten cubrir distintos perfiles de clientes.

En este contexto, Audi ha presentado el Audi E7X, segundo modelo de producción de su marca específica para China, que supone su entrada en el segmento de los SUV eléctricos. Este modelo combina la ingeniería característica de Audi con una fuerte integración en el ecosistema digital chino, incluyendo asistentes inteligentes basados en inteligencia artificial y soluciones avanzadas de conectividad.

El nuevo SUV cuenta con una potencia de hasta 500 kW y una autonomía superior a los 750 kilómetros según el ciclo CLTC, además de incorporar sistemas avanzados de asistencia a la conducción y un interior orientado al confort con tecnologías digitales de última generación.

Asimismo, la compañía ha anunciado el refuerzo de su gama eléctrica con el Audi A6L e-tron, desarrollado junto a FAW y basado en una plataforma de 800 voltios. Este modelo, con una autonomía de hasta 815 kilómetros, amplía la oferta en el segmento de berlinas eléctricas de gama media-alta en el mercado chino.

En paralelo, Audi continúa actualizando su gama de vehículos con motor de combustión, con modelos como el Audi A6L, el Audi A5L o el Audi Q5L, adaptados específicamente a las preferencias del cliente local y con tecnologías de asistencia avanzadas.

El consejero delegado de Audi, Gernot Döllner, ha subrayado que 2026 marcará "el siguiente capítulo de la mayor iniciativa de productos en la historia de la marca en China", con una estrategia más definida y un amplio lanzamiento de nuevos modelos adaptados al mercado.

Por su parte, el presidente de Audi China, Johannes Roscheck, ha destacado que la compañía ha superado recientemente los 10 millones de clientes en el país, lo que refuerza su compromiso con la innovación y la adaptación local.

Además, Audi y SAIC han firmado un acuerdo estratégico para el desarrollo de una nueva generación de vehículos, que incluirá la creación de un Centro de Innovación y Tecnología en Shanghái, con el objetivo de acelerar el desarrollo en áreas como la conducción asistida y las experiencias digitales en el vehículo.