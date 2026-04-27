Audi renueva el Q4 e-tron con más autonomía, tecnología y carga bidireccional desde 49.970 euros - AUDI

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) - Audi ha actualizado su superventas eléctrico, el Audi Q4 e-tron, con una serie de mejoras que refuerzan su versatilidad, eficiencia y digitalización, consolidándolo como una de las principales puertas de entrada a la gama eléctrica de la marca de los cuatro aros, con un precio de partida en España desde 49.970 euros.

El Q4 e-tron se comercializa en versiones SUV y Sportback, ambas disponibles con baterías de 59 kWh y 77 kWh. En el apartado técnico, el modelo incorpora un motor eléctrico más eficiente que permite al Q4 Sportback e-tron alcanzar hasta 595 kilómetros de autonomía.

Asimismo, admite potencias de carga rápida de hasta 165 kW en corriente continua, lo que permite recuperar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 28 minutos, o añadir hasta 185 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos. Una de las principales novedades es la introducción, por primera vez en la marca, de la carga bidireccional. El Q4 e-tron puede alimentar dispositivos eléctricos externos, como bicicletas eléctricas, gracias a la función Vehicle-to-Load (V2L).

También mejora su funcionalidad con una capacidad de remolque de hasta 1.800 kilogramos en las versiones quattro, un maletero de 515 litros ampliable hasta 1.487 litros y portón trasero eléctrico de serie.

"Con esta actualización del producto, el Audi Q4 e-tron no solo tiene un aspecto más moderno y llamativo, sino que también impresiona con un interior mejorado. Las nuevas características y las numerosas mejoras hacen que el modelo de entrada a la gama eléctrica de Audi sea aún más atractivo, tanto para las familias como para nuestros clientes de flotas", ha señalado el responsable de Ventas y Marketing de Audi, Marco Schubert.

INTERIOR MÁS TECNOLÓGICO Y SOFISTICADO

El renovado crossover eléctrico presenta un interior completamente optimizado, con un entorno digital rediseñado, controles más intuitivos y una mayor sensación de amplitud.

Un salto en comodidad y flexibilidad espera a los clientes en el nuevo interior, que también está disponible opcionalmente con el acabado S line. El corazón del espacioso habitáculo es el digital stage: con una pantalla panorámica con un display de 30,2 cm (11,9 pulgadas) para la instrumentación y una pantalla táctil MMI de 32,5 cm (12,8 pulgadas), mantiene todo a la vista.

Audi también ha llevado la iluminación a un nuevo nivel: en la parte delantera, las luces diurnas LED digitales con tecnología segmentada crean firmas lumínicas seleccionables a través del MMI que permiten un reconocimiento instantáneo del vehículo. Las luces traseras OLED digitales de segunda generación mejoran significativamente la seguridad y la funcionalidad, al tiempo que aportan un diseño llamativo. Además, la iluminación de proximidad opcional advierte a otros usuarios de la carretera cuando se acercan demasiado.

En el exterior, el Q4 e-tron presenta ahora un diseño más moderno y expresivo: los voladizos delanteros cortos, las llantas de gran tamaño, la anchura y los musculosos paneles laterales crean unas proporciones dinámicas. El elemento central del frontal es la parrilla Singleframe, ahora del mismo color que la carrocería. La variante S line incorpora lamas verticales de aluminio en las esquinas de los paragolpes delantero y trasero. Para el acabado 'black line', las lamas tienen un acabado en negro Mythos de alto brillo.

En el Q4 SUV e-tron un alerón en el borde del techo remata el pilar D. Una banda decorativa negra que recorre todo el techo lo separa visualmente de la carrocería en la parte trasera, dando la impresión de que flota, un detalle que subraya aún más la presencia dinámica del vehículo

En materia de asistencia a la conducción, el modelo introduce nuevas tecnologías que facilitan la conducción diaria, incluyendo sistemas avanzados de mantenimiento de carril, cambio asistido en autopista y aparcamiento automatizado.

GAMA COMPLETA DEL Q4 E-TRON

Los nuevos modelos podrán encargarse en Europa a partir de mediados de año, y se espera que las entregas comiencen en verano. En España, el Audi Q4 SUV e-tron con la batería de 63 kWh (59 kWh netos) tiene un precio de partida desde 49.970 euros, mientras que el Audi Q4 Sportback e-tron parte desde 52.070 euros.

Por su parte, la gama performance del Q4 e-tron con la batería de 82 kWh (77 kWh netos) tiene un precio desde 55.570 euros con carrocería SUV, y desde 57.670 euros para la versión Sportback.

Para la versión con tracción quattro y batería de 82 kWh (77 kWh netos), el precio de partida es de 58.570 euros para la carrocería SUV y de 60.670 euros para la carrocería Sportback.

No obstante, desde las versiones de acceso, el nuevo Audi Q4 e-tron cuenta con una completa dotación de serie. Los clientes de la marca de los cuatro aros podrán elegir desde las configuraciones 'Advanced' con un sobrecoste de 1.000 euros junto a las terminaciones 'S Line' (+3.750 euros) y 'Black Line' (+6.600 euros), el tope de gama del modelo.