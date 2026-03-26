Aufinity y Quiter impulsan la eficiencia operativa en los concesionarios con su integración de cobros

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MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aufinity Group, fintech especializada en la automatización de cobros para concesionarios y talleres, ha firmado un acuerdo de colaboración con Quiter, el DMS en el sector de la automoción, que integra todos los departamentos de un concesionario en una única aplicación.

"Para Aufinity Group la firma de este acuerdo de colaboración supone un marco imprescindible, con la integración de nuestra tecnología para la automatización de cobros en concesionarios y talleres, con el mayor integrador de DMS del sector. Ahora, también pueden contar con nuestros servicios en una única aplicación, facilitando el trabajo para el personal de estas organizaciones", ha afirmado el director de Estrategia y Alianzas de Aufinity Group, Peter Kropf.

La apuesta de Aufinity Group y Quiter supone un paso más en la revolución para los cobros en los concesionarios y talleres. Son ya más de 2.000 puntos de venta en toda Europa, que a nivel económico supone la gestión de más de 10.000 millones de euros anuales, los que confían en la tecnología de la fintech de origen alemán.

OPTIMIZACIÓN DE COSTES Y EFICIENCIA OPERATIVA

Esta integración transforma la experiencia del cliente final (UX), permitiéndole recibir invitaciones de pago digitales vía Email para abonar la factura antes de llegar al establecimiento. Esto agiliza significativamente la entrega del vehículo y elimina las esperas en el mostrador.

Además, la plataforma garantiza el cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y cuenta con un sistema de reclamación automatizada de impagos, reduciendo drásticamente la intervención humana en tareas administrativas y asegurando una conciliación contable totalmente automatizada.

Gracias a la incorporación del control automatizado de cobros, se eliminan los procesos manuales que restan tiempo de valor a la actividad principal. La solución permite reducir el procesamiento de pagos significativamente, gracias a la visibilidad en tiempo real del estado de los cobros, la reducción de la comunicación interna entre departamentos y un proceso significativamente más transparente para el cliente final.

El éxito de la unión entre Aufinity Group y Quiter se materializa a través del concesionario multimarca Proa Group, cuya sede central está ubicada en Mallorca y que arrancó su actividad hace 50 años, a través de un pequeño taller familiar. En la actualidad, cuenta con más de 800 personas en su plantilla en más de 20 ubicaciones, tanto en Península, como en Baleares y Canarias.

En este 2026 el objetivo de Aufinity Group es seguir afianzando la compañía en España, con la firma de nuevos acuerdos de colaboración, que conviertan en una realidad la visión de la empresa de establecer el estándar para los procesos financieros autónomos.