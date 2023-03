Las autoescuelas españolas piden "prudencia" a la UE sobre rebajar la edad para conducir a los 17 años

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Autoescuelas (Anaes) ha pedido "prudencia" a la Comisión Europea tras su propuesta de rebajar a los 17 años la edad mínima para obtener un permiso de conducir de clase B o superior debido a las "consecuencias que puede tener para la seguridad vial".

"Aunque aún es una propuesta de la Comisión Europea que debe pasar los trámites de debate por el Parlamento Europeo y de aprobación por el Consejo (...), consideramos que este asunto debe ser estudiado y meditado con mucha cautela por las consecuencias que puede suponer para la seguridad vial", ha opinado el presidente de Anaes, Álvaro Llamas.

En ese sentido, la organización ha defendido la necesidad de que durante el periodo de estudio de esta propuesta se consulte con las autoescuelas dado que son los profesionales que impartirán esa formación y, por tanto, "los más interesados en que se haga bien".

"Hay que asegurarse, antes de permitirles obtener el permiso, de que han aprendido a ser buenos conductores, ya que, de su comportamiento al volante, dependerá la posibilidad o no de que se incrementen los datos de siniestralidad en los diferentes países europeos. Con esta medida no valen las improvisaciones y los impulsos. Hay que tener calma y no correr riesgos", ha opinado Llamas.

Anaes aboga también por incluir en la formación de los conductores menores de edad unos módulos de "concienciación y sensibilización" en las autoescuelas para que aprendan "valores y actitudes correctas al volante".

La propuesta presentada a comienzos de este mes por la Comisión Europea recoge otras medidas, como la ampliación en dos años del tiempo durante el cual un conductor es considerado como 'novel', un permiso digital válido para toda Europa o la revisión de las multas en el extranjero.