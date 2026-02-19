La auxiliar de automoción GKN Vigo acuerda retirar el ERE a cambio de otras medidas de flexibilidad

Archivo - Consuelo Domínguez, directora de GKN Vigo. - GKN - Archivo

VIGO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La auxiliar de automoción GKN Driveline Vigo ha acordado con su plantilla la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE) que pretendía impulsar la dirección de la compañía a cambio de establecer otro tipo de medidas de flexibilidad.

En concreto, sindicatos y empresa alcanzaron un acuerdo el pasado viernes, que fue apoyado en la mañana de este jueves por más de un 80% de los trabajadores de la firma. De esta manera, el comité volvió a reunirse con la empresa para ratificar el preacuerdo.

Este consenso fue alcanzado tras cuatro reuniones, la última de ellas se alargó unas 12 horas el pasado viernes. Así, la representación de los trabajadores cedió en la flexibilización de una cláusula de su contrato a petición de la empresa, mientras que esta retiró el ERE, que pretendía afectar inicialmente a unas 75 personas.

Hasta ahora, la empresa contaba con un mecanismo de flexibilidad para poder prescindir de trabajadores durante un periodo concreto, durante el que cobran el 50% de su salario. Si hasta ahora ese tiempo era de 10 días al año por persona --como máximo, dos días al mes--, a partir del preacuerdo tomado, se ampliaría hasta los 20 días anuales, con un tope de cuatro cada mes.

Este es un mecanismo utilizado cuando disminuye la carga de trabajo por diferentes circunstancias, como cuando bajan las compras de un fabricante. Según el presidente del comité, Pedro Corral (CIG), hasta ahora habían mostrado resistencia a ampliar ese tiempo porque se ha usado "muy poco" y la medida siempre afecta a los "mismos talleres".

Con este acuerdo, el comité ve cumplido su objetivo de que no existan "salidas traumáticas". Ahora, insisten en la importancia de dotar a la fábrica de más carga de trabajo, lo que permitirá que no se utilizasen estos nuevos mecanismos de flexibilidad.