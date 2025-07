Axel Plasse, nuevo director de Hypertech Alpine

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alpine, la marca premium del grupo Renault, ha nombrado a Axel Plase como su director de Hypertech Alpine, con efecto a partir del 1 de septiembre de 2025.

Axel Plasse sustituye a Bruno Famin, que ha sido nombrado director de Motorsport, para seguir mejorando el rendimiento deportivo de la marca, y dependerá jerárquicamente de Axel Plasse.

"Me complace dar la bienvenida a Axel, que vuelve al grupo, y trabajar en estrecha colaboración con él. Su experiencia en el ámbito de los coches de serie y el motorsport complementará la de los equipos ya consolidados, y no me cabe duda de que tendrá éxito en esta nueva etapa crucial de la transformación de nuestro centro de excelencia", ha expresado el CEO de Alpine y 'chief technical officer' (CTO) de Renault Group, Philippe Krief.

En su nuevo rol, Plasse desempeñará un papel clave en el desarrollo de vehículos de alto rendimiento e innovaciones en tecnologías avanzadas, tanto para Alpine como para Renault Group.

Licenciado por la ISAE-Supaero, la IFPEN School y la HEC Paris, Axel Plasse comenzó su carrera en 1993 como ingeniero de pruebas en Renault Sport F1. Tras 23 años en la división de automovilismo de Renault, su máximo logro fue ser director de proyecto del motor RS25 V10 en que permitió el primer título de constructores ganado por Renault F1 y con el que Fernando Alonso ganó su primer título mundial de Fórmula 1.

Más tarde, en el 2017 se incorporó a Renault Group como director de estrategia de desarrollo de motores y cajas de cambios de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. En 2021, se incorporó al Grupo Valeo y actualmente ocupaba el cargo de director de I+D y marketing de productos de la división Power Mechanical.