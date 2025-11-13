Ayvens presenta la segunda edición de los Premios Ayvens de Sostenibilidad

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ayvens ha presentado este jueves la segunda edición de los Premios Ayvens de Sostenibilidad, un certamen que reconoce a las empresas líderes en iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y que busca seguir impulsando la transformación hacia una movilidad más sostenible y responsable.

Las candidaturas podrán presentarse desde este jueves 13 de noviembre hasta el 16 de febrero de 2026, y los ganadores se darán a conocer en una ceremonia especial que se celebrará el 19 de marzo en Madrid.

Los Premios Ayvens de Sostenibilidad celebran su segunda edición, tras una primera edición en la que más de 30 empresas presentaron sus candidaturas y nueve compañías fueron reconocidas por sus buenas prácticas (Renault Group, Europcar, Carglass, Johnson & Johnson, Grupo Santalucía, Grupo Dover Corporación, Ontime y Ric Madrid).

En esta nueva edición, los galardones mantendrán sus tres categorías principales --Medioambiental, Social y Gobernanza--, con el objetivo de seguir destacando aquellos proyectos que avanzan en la transición energética de las flotas, la economía circular, la descarbonización y el impacto social. Está abierta a todas las empresas que operen en España, sean o no clientes y proveedores de Ayvens.

"Con esta nueva edición reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y la movilidad responsable. Queremos seguir dando visibilidad a las empresas que están marcando el camino hacia un modelo más eficiente, seguro y respetuoso con el entorno", ha señalado la directora general de Ayvens España, Clara Santos.

El jurado volverá a estar compuesto por expertos del sector público y privado, así como por representantes de instituciones vinculadas con la sostenibilidad, la movilidad eléctrica o la eficiencia energética. Ellos serán los encargados de valorar las candidaturas y seleccionar a los ganadores, que se darán a conocer en una ceremonia en el mes de marzo del próximo año.

En la categoría de Gobernanza se reconocerán los proyectos que destaquen tanto por sus prácticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) como por su capacidad de comunicar esos valores de forma efectiva.

La categoría Medioambiental tiene como objetivo reconocer los proyectos que contribuyen activamente a la reducción de emisiones y a la optimización del uso de los recursos, y se otorgarán hasta tres galardones.

En la categoría Social se premiará a las mejores prácticas en la promoción de una movilidad segura y responsable y las iniciativas sociales. Esta categoría incluirá dos galardones.