Azcón: "Aragón mira el futuro de la automoción con ambición y optimismo gracias a la gigafactoría de Stellantis y CATL"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durnate su discurso en la Gala de entrega de premios 'Impulso a la innovación en Movilidad Sostenible' que se ha celebrado este viernes en el Mobility City de Ibercaja - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que la comunidad autónoma mira el futuro del sector de la automoción con "ambición y optimismo", gracias a los 133 millones de euros de inversión de la gigafactoría de Stellantis y CATL en Zaragoza y la esperanza de que se confirme la llegada de dos nuevas líneas de fabricación de Leapmotor.

Azcón ha dibujado un panorama esperanzador para el sector automovilístico en la comunidad autónoma en su intervención durante la gala de entrega de 'Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible', que se ha celebrado este viernes en el Mobility City de Fundación Ibercaja, y en la que también ha participado el secretario de Estado de Industria, Jordi García.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha recordado que el sector apeló en la primera edición de los 'Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible' a la necesidad de mejorar la competitividad; mientras que la segunda estuvo los 133 millones de euros del Perte anunciados por el ministro de Industria, Jordi Hereu, para la gigafactoría zaragozana.

Esa mirada ambiciosa se sostiene, a juicio del presidente aragonés, en los 4.100 millones de euros de inversión, pero, sobre todo, en los 10.000 millones de euros de facturación anuales que tendrá la gigafactoría de CATL y Stellantis --cifra que ha comparado con los 50.000 millones de euros del PIB de Aragón-- y el millón de baterías de "altísima calidad" que producirá.

A ello ha unido la esperanza de que las dos nuevas líneas que el fabricante chino de vehículos eléctricos inteligentes Leapmotor va a traer a España acaben en Stellantis Zaragoza: "Lo intuimos, pero todavía no podemos afirmarlo con toda seguridad", ha reconocido.

Una posibilidad con la que ha estimado que "podemos irnos a los máximos de producción de coches que la fábrica de Stellantis ha hecho en nuestra ciudad" y para la que ha reclamado el apoyo económico del Estado, apelando al secretario de Estado de Industria, Jordi García, y los "fondillos" que quedan en el Ministerio.

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Por otro lado, Jorge Azcón ha destacado que para poder manejar estas perspectivas en Aragón "hemos aprovechado el tiempo, no hemos perdido ni un solo día". Ha rememorado la presentación de la Declaración de Interés General --DIGA-- a los dos meses del anuncio de la llegada de los fondos europeos y el hecho de que las máquinas ya estén trabajando en el proyecto de la gigafactoría, "la más importante que se va a hacer en nuestro país y una de las más importantes que se van a hacer en Europa", ha subrayado.

Para culminar este proyecto, ha llamado a "seguir haciendo las cosas bien", primero por parte del sector, "siendo consciente de los desafíos que vienen, como tengo claro que lo es", y también por parte de las administraciones, "para que seamos conscientes de la importancia que tiene tramitar estos proyectos a tiempo y de la necesidad de colaborar".

Todo ello, ha continuado Azcón, para sortear el complicado momento que ha reconocido vive el sector, con el cierre de fábricas por toda Europa "para que podamos seguir diciendo con orgullo que la automoción va a seguir siendo uno de los motores de generación, de prosperidad y de riqueza fundamental en nuestra Comunidad", ha concluido.