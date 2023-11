Azcón dice que "es importantísimo que el Gobierno de España se comprometa con la fábrica de baterías, vamos tarde"

ZARAGOZA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles que "es importantísimo" que el Gobierno de España se comprometa con la fábrica de baterías de Stellantis, la cual asegura "miles de puestos de trabajo" para su comunidad autónoma, al tiempo que ha advertido que "vamos tarde" en este aspecto.

Azcón ha participado en el Foro de Movilidad Sostenible, en Mobility City, donde ha comentado que el Ejecutivo regional seguirá trabajando para conseguir la implantación de la fábrica de baterías y para que el sector de la automoción "siga teniendo un presente esplendoroso", confiando en un futuro en el que "no hay nubarrones y no se avecina ninguna tormenta, sino todo lo contrario". "Es de justicia que la fábrica de baterías se implante en Aragón", ha añadido.

"Quiero creer que son los problemas que ha tenido la formación del Gobierno de España lo que hace que el acuerdo no esté cerrado, no quiero ni pensar que si el acuerdo no está cerrado por parte del anterior ministro tiene que ver con que el Gobierno de España no estaba dispuesto a apostar; quiero creer que no quisieron hacerlo en funciones y que tiene que ser el propio Gobierno quien apueste, pero vamos tarde; si se firma mañana, mejor que pasado".

Jorge Azcón ha confiado en que las ayudas que reciba Stellantis para este proyecto sean superiores a las que recibió Volkswagen para la factoría de Valencia, descartando que sean inferiores: "No quiero ni imaginarlo", ha zanjado, recalcando que los 50 millones de euros del Perte VEC II comprometidos para la fábrica de baterías de Zaragoza "son insuficientes"

A su juicio, tiene que haber un plan global que asegure que "hay igualdad", no solamente con la que se trata a las empresas, sino a las comunidades autónomas.

Al respecto, ha añadido: "El momento es ahora, si el Ministerio de Industria no cumple, tendremos un serio problema en Aragón y en España porque la fábrica de baterías no tiene otra alternativa que no sea instalarse en Zaragoza".