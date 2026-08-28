BAIC Motor pierde 200 millones hasta junio tras reducir un 30% sus ingresos

Archivo - Modelo X55 de BAIC. - INVICTA MOTOR - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante chino BAIC Motor registró unas pérdidas netas atribuibles a los accionistas de 1.593,9 millones de yuanes (unos 200 millones de euros) durante el primer semestre de 2026, frente al beneficio de 360 millones de yuanes (46 millones de euros) obtenido en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por la compañía este viernes por la compañía.

Los ingresos del fabricante chino se situaron en 57.725,7 millones de yuanes (alrededor de 7.400 millones de euros) entre enero y junio, lo que supone un descenso del 29,9% respecto al primer semestre de 2025. La compañía atribuye esta evolución principalmente al impacto de la competencia en precios y al descenso de las ventas.

El beneficio bruto también se redujo de forma significativa, hasta 5.809,6 millones de yuanes (unos 745 millones de euros), un 51,3% menos que un año antes, debido igualmente a la presión sobre los precios y a la menor comercialización de vehículos.

Durante los seis primeros meses del año, las marcas Beijing Brand, Beijing Benz, Beijing Hyundai y Fujian Benz del grupo alcanzaron unas ventas mayoristas conjuntas de 328.900 vehículos.

LA ELECTRIFICACIÓN GANA PESO

Los resultados se producen mientras BAIC Motor acelera su transformación hacia el vehículo eléctrico y las tecnologías de electrificación. La compañía cuenta actualmente con una gama que combina modelos de combustión, eléctricos, híbridos y de autonomía extendida a través de sus diferentes marcas.

En el caso de Beijing Brand, la compañía amplió durante el semestre su oferta de vehículos de nuevas energías con el lanzamiento de una versión de mayor autonomía del BJ40e de rango extendido, mientras que también introdujo el Beijing EU8, una berlina eléctrica orientada al segmento comercial.

Por su parte, Beijing Benz, la sociedad conjunta de BAIC Motor y Mercedes-Benz, incorporó a producción el nuevo GLC totalmente eléctrico basado en la plataforma MB.EA-M, ampliando su oferta de modelos eléctricos. Beijing Hyundai lanzó asimismo la nueva marca de vehículos de nuevas energías Ioniq y su primer modelo, el Ioniq V.

UN MERCADO CHINO MARCADO POR LA PRESIÓN SOBRE LOS PRECIOS

Los resultados de BAIC Motor se enmarcan en un mercado automovilístico chino que afronta una elevada competencia y una evolución desigual entre la demanda doméstica y las exportaciones.

Según los datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), las ventas de turismos en China alcanzaron 12,72 millones de unidades durante el primer semestre, alrededor de un 6% menos interanual, mientras que las exportaciones de turismos aumentaron un 71,7%, hasta 4,432 millones de unidades.

El mercado de vehículos de nuevas energías, por su parte, mantuvo una evolución positiva. Las ventas de este tipo de vehículos en China crecieron un 7,3% en el semestre, hasta 7,446 millones de unidades, mientras que la penetración mensual de los vehículos de nuevas energías superó el 60%.

En este escenario, BAIC Motor señala que el aumento de los costes de materias primas y componentes, junto con la intensificación de la competencia y la rápida renovación de las tecnologías de electrificación e inteligencia, está presionando los márgenes de los fabricantes.

De cara al segundo semestre, la compañía prevé apoyarse en nuevos productos para recuperar volumen y mejorar su posición competitiva. La compañía reconoce que el entorno seguirá siendo complejo durante la segunda mitad del ejercicio, especialmente por el aumento de los costes de materias primas y las crecientes barreras comerciales en los mercados internacionales.

En este contexto, la expansión exterior y el desarrollo de vehículos de mayor valor añadido serán dos de los principales ejes de su estrategia.