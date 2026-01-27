BBM Motorcycles y NX Technologies colaboran en el desarrollo de una nueva motocicleta eléctrica de altas prestaciones - BBM MOTORCYCLES/NX TECHNOLOGIES

SAN SEBASTIÁN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

BBM Motorcycles, nueva marca vasca de motocicletas eléctricas, ha alcanzado un acuerdo de colaboración con NX Technologies para integrar sus sistemas de tracción eléctrica en el desarrollo de una nueva generación de motos eléctricas que "combinan altas prestaciones, ligereza y carga rápida".

Según ha explicado la empresa vasca en un comunicado, la colaboración surge a partir de la búsqueda de BBM Motorcycles de una solución tecnológica que permitiera "cumplir con los exigentes requisitos de diseño, autonomía y rendimiento" de su nueva motocicleta eléctrica.

En este contexto, la tecnología de NX Technologies, en concreto su inversor de alta densidad de potencia, se ha convertido en un "elemento clave para hacer viable la propuesta de valor" de BBM. El inversor desarrollado por NX Technologies ofrece una potencia de hasta 90 kW con un peso inferior a 3,5 kilos, lo que supone una "ventaja significativa" frente a soluciones convencionales.

BBM Motorcycles es una empresa con sede en Bilbao fundada por los hermanos Guillaume y Benoit Barras, dos profesionales con décadas de experiencia en la industria de la motocicleta y un amplio recorrido en el ámbito de la customización y el diseño.

Gracias a esta colaboración, BBM Motorcycles prevé presentar el primer prototipo de su motocicleta eléctrica a lo largo de 2026, con la homologación prevista para finales de año. Ambas compañías tienen su sede en el País Vasco, NX Technologies en San Sebastián y BBM Motorcycles en Bilbao.