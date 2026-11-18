Archivo - Automoción - AELR - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

BBVA Research prevé que las matriculaciones de turismos en España aumenten un 7,5% en 2026, hasta alcanzar las 1.235.000 unidades, y crezcan un 2,5% en 2027, hasta los 1.265.000 vehículos, por encima de las cifras anteriores a la pandemia.

En concreto, según los últimos datos, las matriculaciones de turismos superaron el millón de unidades entre enero y octubre de 2026, lo que supone un incremento del 6,2% respecto al mismo periodo del año anterior. El canal de particulares explica el 52% de este avance, aunque las ventas todavía se sitúan un 4,6% por debajo de los niveles de 2019.

"Pese a la moderación prevista para el próximo año, el mercado automovilístico podría superar las cifras anteriores a la pandemia", ha señalado BBVA Research.

Las ventas de turismos electrificados crecieron un 37,6% interanual hasta octubre de 2026, superando las 248.000 unidades. Su cuota de mercado alcanzó el 24,6%, lo que supone un incremento de 5,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025. A pesar de este avance, España continúa por debajo del promedio de la Unión Europea, situado en el 32,8%, y de Portugal, con un 44%, según los datos disponibles hasta septiembre para estos mercados.

De mantenerse la evolución actual, BBVA Research estima que los vehículos eléctricos puros representarían el 42% de las matriculaciones en España a finales de 2034, frente al 58% previsto en la Unión Europea y el 75% en Portugal.

Para acelerar esta transición, el informe identifica tres obstáculos principales que siguen condicionando las decisiones de compra de los consumidores, relacionados con el precio, las baterías y la infraestructura de recarga.

El precio continúa siendo la principal barrera para adquirir un vehículo eléctrico. El 47,8% de los consumidores que han comprado o se han planteado comprar un automóvil en los últimos cinco años considera que su coste es excesivo.

Según BBVA Research, el precio máximo mediano que estarían dispuestos a pagar los compradores potenciales se sitúa en 20.000 euros, frente a los 52.800 euros del precio mediano de los modelos eléctricos disponibles.