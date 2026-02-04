Bergé unifica su marca en Colombia tras asumir el 100% de la sociedad Bergé Vigía

Bergé - BERGÉ

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bergé ha adquirido el 49% de la participación que hasta ahora estaba en manos de la compañía colombiana Transportes Vigía, pasando así a convertirse en el único accionista de la firma en Colombia.

Con esta operación, la empresa integrará la actividad bajo la marca Bergé, "alineándola con el resto de las sociedades del grupo y reforzando su identidad global", ha subrayado la compañía en un comunicado compartido este miércoles.

Esta operación se enmarca en su proceso de internacionalización, contemplado en el plan estratégico de Bergé y se ve respaldada por la reciente entrada de A.P. Moller Capital en su accionariado.

Con este movimiento, Colombia se consolida como un mercado clave para Bergé. Presente en el país desde 2014 y con una alianza formalizada con Transportes Vigía en 2021, Bergé emplea en Colombia a 450 personas.

Allí, la compañía destaca por integrar el transporte de vehículos con servicios de almacenaje y valor añadido a vehículos y camiones. Esta actividad se desarrolla a través de la gestión de una flota de más de 150 camiones portavehículos --de los cuales 120 son propios-- y una red de campas con taller en Yotoco, Santa Marta y Bogotá de más de 300.000 metros cuadrados.