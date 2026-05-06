Blume (Volkswagen) pide una "una solución pragmática" sobre la normativa de CO2

El presidente de Grupo Volkswagen, Oliver Blume - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Grupo Volkswagen, Oliver Blume, ha destacado la necesidad de "una solución pragmática" y realista para las empresas sobre la normativa de CO2 en Europa, en el marco del 40 IESE Auto Mobility, celebrado este miércoles en Barcelona.

Blume ha explicado la estrategia de la marca para hacer frente a los desafíos y a un mundo "que está cambiando cada vez más rápido", con el objetivo de situar el margen de beneficio operativo medio del grupo en un 8-10% para 2030.

Ha asegurado que la transformación del sector del automóvil es todo un reto en estos momentos y el modelo de negocio que funcionó durante décadas ya no sirve, ya que la crisis geopolítica "provoca cambios en las reacciones del mercado y tiene repercusiones en las cadenas de suministro".

En este sentido, ha destacado que el desarrollo de los 'drivetrains' avanza a ritmos diferentes en las distintas regiones del mundo: "Debemos ser muy flexibles en lo que respecta a nuestras inversiones".

Blume ha explicado que el mercado automovilístico ha cambiado muy rápido en 3 años, y ha señalado que la situación en 2023 era de crecimiento tras el Covid en Europa, con precios elevados y una fuerte demanda; un mercado cerrado debido a la Covid en China; y en Estados Unidos, bajo la administración Biden, un fuerte apoyo de la IRA (Ley de Reducción de la Inflación) en forma de subvenciones y un gran énfasis en la descarbonización.

En 2026, en cambio, existe una situación de fuerte competencia de precios en Europa, ya que están entrando competidores de todo el mundo, y China tiene un ritmo de innovación muy alto: "Hay más de 100 nuevos competidores en el mercado, lo que genera una gran presión sobre los precios".

"Y en Estados Unidos tenemos el proteccionismo y una tendencia contraria a los vehículos eléctricos, por lo que muchos fabricantes de automóviles han tenido que cambiar su estrategia", ha asegurado, pasando de centrarse en los vehículos eléctricos a centrarse más en los motores de combustión.

Asimismo, ha señalado que la electromovilidad es la "estrategia de propulsión del futuro", pero que, mientras tanto, durante los próximos 10-15 años seguirá habiendo demanda de motores de combustión en el mercado, especialmente de híbridos en diferentes versiones.

SOFTWARE E IA

También ha destacado que el software está avanzando "a pasos agigantados", especialmente con las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en la industria automovilística, lo que conduce a arquitecturas únicas y a grandes avances en el ámbito empresarial, así como en la conducción autónoma.

"Estamos asistiendo a cambios radicales en el mercado en lo que respecta a las expectativas de los clientes", ha explicado, ya que en China la demanda y las expectativas de los clientes han cambiado en muy poco tiempo y están muy centrados en la inteligencia a bordo, mucho más de lo que se observa en otras regiones del mundo, mientras que en Europa la gente se centra mucho en la calidad del diseño y la seguridad.

Blume ha explicado que, a través de un plan de 10 programas prioritarios, han logrado grandes avances, especialmente en el ámbito del software: "Nos ha costado mucho durante los últimos años, ya que no ha sido una competencia clave del Grupo Volkswagen, pero ahora hemos dado un giro y la hemos convertido en una competencia clave".

Ha añadido que han avanzado en colaboraciones en todo el mundo, algo que es más importante que nunca, ya que ha considerado que "no se puede ni se debe querer hacerlo todo por cuenta propia".

Además, ha asegurado que no están trabajando en el nivel de márgenes que quieren y en el que han estado en el pasado: "Pero seguimos en una situación en la que podemos reaccionar, y este programa de rendimiento ha sido crucial para llevarnos en esta dirección".

"Los esfuerzos que debemos realizar son enormes, sobre todo en lo que respecta a la optimización de costes, pero creemos que tendremos la oportunidad de lograrlo", ha dicho.