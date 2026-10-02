BMW abre planta de baterías en Alemania para vehículos de la Neue Klasse tras invertir 1.000 millones

Grupo BMW inaugura una planta de baterías en Alemania para sus vehículos de la Neue Klasse - BMW

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo BMW ha inaugurado su nueva planta en Irlbach-Straskirchen (Alemania), con una inversión de 1.000 millones de euros, para suministrar baterías de alto voltaje a las fábricas de producción de vehículos de la Neue Klasse de la compañía.

En concreto, tan solo dos años y medio después del inicio de su construcción, la planta ya ha comenzado a suministrar baterías de alto voltaje de sexta generación a la planta del Grupo BMW en Múnich para su instalación en el BMW i3.

Debido a la fuerte demanda de los modelos de la Neue Klasse, la puesta en marcha ha avanzado más rápidamente de lo previsto, con la producción en serie operando de inmediato en dos turnos, transcurriendo menos de dos años entre el inicio de la construcción en abril de 2024 y la producción de la primera batería de preserie en marzo de 2026.

"La nueva planta desempeña un papel fundamental en nuestra red de producción. Como plataforma central, suministrará baterías de alto voltaje de sexta generación a nuestras plantas de vehículos alemanas, contribuyendo de manera vital al lanzamiento de la Neue Klasse", ha declarado Raymond Wittmann, miembro del consejo de administración de Grupo BMW.

Con su nueva planta, el Grupo BMW continúa expandiendo su presencia en Baviera Oriental. Aproximadamente el 40% de todos los automóviles BMW producidos hasta la fecha se han fabricado en las plantas de Dingolfing y Ratisbona. La planta de Irlbach-Straskirchen refuerza aún más la posición de la región como centro neurálgico de la electromovilidad.

La planta de Irlbach-Straskirchen no requiere combustibles fósiles para su funcionamiento habitual. Un sistema fotovoltaico genera parte de la electricidad necesaria directamente en la planta. Toda la energía adicional requerida se obtiene íntegramente de fuentes renovables. El proceso está diseñado para que no se necesite agua para el ensamblaje de las baterías de alto voltaje. De esta forma, la planta combina la industrialización de la electromovilidad con menores emisiones y una producción eficiente en el uso de recursos.

A su vez, las celdas de batería Gen6 para el BMW i3, que se ensamblan en baterías de alto voltaje en la planta de Irlbach-Straskirchen, utilizan materiales reciclados para una parte de su cobalto, litio y níquel.